“El fútbol me da una excusa para ser mal marido...”

Nacido en Castelar, en el Gran Buenos Aires, en 1967, Eduardo Sacheri tiene mucho de argentino por la rama futbolera –es hincha de Independiente–, aunque obedece cuando se le avisa de que la entrevista es cortita y al pie para que no se enrolle por la fama que gastan sus compatriotas. Profesor de Historia, sus novelas han trascendido las librerías merced a que varias han sido llevadas al cine, como El secreto de sus ojos y La odisea de los giles. Vino a España a promocionar El funcionamiento general del mundo (Alfaguara).

–Desmienta el tópico del argentino charlatán, que esta entrevista es corta.

–Me pone en un aprieto. Pero tenemos tantas cosas importantes para decir los argentinos y el mundo no quiere escucharnos, así les va, mírennos...

–¿Qué hace un argentino en España sin ser psicólogo ni futbolista?

–Como se me cerraron ambas profesiones, me quedó escribir libros. Hubiera preferido como futbolista.

–¿Cómo va a funcionar una novela con la palabra "funcionamiento" en el título?

–No lo había pensado pero al menos ya tengo una razón para fracasar. Gracias por decírmelo.

–En El funcionamiento general del mundo (Alfaguara), Federico Benítez, torpe e introvertido, cuenta a sus dos hijos su desangelada adolescencia en un largo viaje. ¿Arrinconar el pasado es una pésima terapia?

–Pésima pero frecuente. Muchos tenemos ese reflejo de mejor el silencio. La literatura es un buen remedio para tratar de esquivar ese reflejo.

–Aquí mucha gente no hablaba de la Guerra Civil.

–No sé si es por no revivir el dolor o por proteger a la generación posterior; a veces uno intenta dejar el pasado ahí y creo que hay que abrirlo para que se oxigene.

–El viaje se debe a la muerte de la entrenadora de fútbol del protagonista cuando era un niño en 1983. ¿Un guiño al feminismo?

–Federico muestra su mundo adolescente y a sus hijos les parece que habla de Marte. Candela cree que lo que hoy es normal en la Argentina, donde las mujeres tienen muchos caminos abiertos, siempre fue así. Pero lo que hoy es normal, antes fue una conquista. Por ese lado podría ser un guiño al feminismo, pero no buscado.

–Como Camus, ¿lo aprendido de las obligaciones del hombre se lo debe al fútbol?

–Mucho sí. Aprendí a hacer amigos, a hacer enemigos, a pelearme, a perder... Es verdad que en el fútbol de mi juventud no aprendí nada de mujeres porque no había. Pero eso me da una excusa para ser mal marido...

–Un amigo afirma que el fútbol es, tras la adopción del 0 en las matemáticas, el hecho cultural más relevante de la humanidad. ¿Tiene razón o exagera?

–Ehhhhh, exagera, pero poco. Igual se lo voy a robar.

–Autor de La pregunta de sus ojos –El secreto de sus ojos en el cine– y de La noche de la usina –La odisea de los giles–. ¿No le van sus títulos a los productores?

–Y trabajando el guión parece que tampoco les gusta el libro. En serio, los productores necesitan consolidar el mensaje breve de un título para convocar gente al cine. Un libro se puede dar el lujo de la paciencia, una película no. Pero son mejores mis títulos...

–La política obra prodigios: muchos han dejado de ser del Barça por su apoyo al separatismo. ¿Revisaría su afirmación de que "se puede cambiar todo menos la pasión por un equipo"?

–Dudo de la hondura de esa pasión. Soy de Independiente e iba con el Barça por Messi. En mi caso no hay separatismo: se fue y voy con el PSG. Hay pasiones inamovibles y no digo que sea bueno. Viene de padecer, no de enamorarse. Ese fragmento de El secreto de sus ojos nos lo tomaron celebratoriamente y lo pensamos como prisión. Francella dice a Darín que están presos: uno del alcohol, el otro del amor por una mujer que se va a casar... y luego van al fútbol. El asesino tiene pasiones enfermas: una es que ha matado a una chica; otra, el fútbol.

"Es bueno, gran actor, inteligente, apuesto... Yo estoy enamorado de Ricardo Darín siendo heterosexual”

–"El pero es la palabra más puta que conozco, sirve para dinamitar lo que era, o lo que podría haber sido, pero no es". La echo a pelear con cariño, que suaviza una reprimenda.

–En Argentina usamos tesoro o mi amor. Lo que viene después de mi amor no tiene nada que ver con el amor.

–El fútbol es...

–El juego más lindo porque es entre muchos, casi nunca pasa nada y lo jugamos con la parte más torpe de nuestra anatomía. No hay nada que se parezca más a la vida que esas tres condiciones.

–A algunos políticos no les va muy bien el coco.

–Parece que gobernaran con los pies.

–¿Nombramos a Darín embajador de Argentina en España a perpetuidad?

–Harían muy bien.

–Es muy admirado, querido.

–Hace todo bien: es bueno, gran actor, inteligente, apuesto... Sumémoslo. Yo estoy enamorado de Ricardo siendo heterosexual. Sería un gran embajador.

–En el siglo XXI, ¿el que no llora no mama y el que no afana sigue siendo un gil?

–Y perfeccionado por 90 años de argentinidad, que fue cuando se escribió ese tango. Somos algo peores, si es que eso es posible. ¡Qué nos queda salvo reírnos!

–Su guión Metegol se inspira en el cuento Memorias de un wing derecho. ¿Por qué no escogió el más celebrado de su autor, Roberto Fontanarrosa, 19 de diciembre de 1971?

–Los jugadores de Metegol están vivos y ven el mundo como arcaicos machistas, ortodoxos, como de los años 40 y 50, la esencia del fútbol, aunque 19 de diciembre es la pirotecnia, festivo, luminoso.

–Elija. ¿Borges o Cortázar?

–Cortázar porque me enamoré de más joven.

–¿Menotti o Bilardo?

–Bielsa, no por despreciar a los otros, sino porque para mí es una superación de una antinomia que no nos sirve. Salieron los dos campeones, basta de esa antinomia.

–¿Messi o Maradona?

–No me hagás elegir entre mi hijo y mi hija.

–¿Macri o Alberto Fernández?

–Si hay que escoger, Macri.

–Escribió Bárbara Ayuso en Jotdown: "Follado un argentino... follados todos". Su turno de réplica.

–Fue muy amable con nosotros. Se ve que tenemos una impronta nacional muy marcada. Me pone a revisar toda mi vida y tal vez tenga razón.

–Profesor de Historia, ¿quién fue el primer español que pisó la Argentina?

–Juan Díaz de Solís fue el primero en 1516, se lo cargaron los indígenas en el Río de la Plata. Mi país es un equívoco: encontró un río, pensó que era un mar que lo conducía a regiones ricas de América y lleva a la Argentina...