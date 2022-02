–¿Existe alguna figura geométrica más complicada que un triángulo amoroso?

–Me temo que no. Están los círculos sin fin y la gente cuadrada, pero creo que los triángulos amorosos les ganan.

–Los tres protagonistas de su última novela, Love Song, parecen heridos de muerte. ¿Es el destino de los viejos rockeros?

–Lo que quería hacer era una referencia a los creadores, porque eso mismo que les permite volar les impide andar. Contar que lo que nos hace gozar de sus creaciones les hace inhábiles para la vida civil, para comunicarse, para funcionar. Entiendo que no hay creación sin estar en guerra con algo.

–Su pasión por la música se respira en cada poro de la novela. ¿Cambiaría su éxito literario por ser una estrella del rock?

–No, pero porque ya soy mayor. Hace 20 años te diría que sí, porque es una vida más intensa, más eufórica. Pero cuando vas cumpliendo años se envejece mejor siendo escritor que músico.

–Es usted una enciclopedia discográfica. ¿Tiene algún disco preferido?

–Sí, tengo dos que para mí son muy definitivos. Uno es Steve McQueen de Prefab Sprout y el otro es el Berlin de Lou Reed.

–Cuenta con una legión de seguidores esperando otra novela negra pero ha decidido escribir sobre amor, amistad, rock y violencia en el ámbito familiar. ¿Una de las ventajas de tener éxito es poder escribir de lo que le apetece?

–Eso va un poco en lo que tú quieras como creador, como escritor. A mí me interesa mucho saber qué puedo llegar a hacer, cambiar de cosas, no estar siempre en el mismo sitio. A veces en determinado tipo de éxito lo que haces es intentar repetir la jugada para mantener un poco el estado de gracia, para no perder lectores. Eso depende de como seas. En mi caso me gusta más ir probando cosas, evolucionando, que repetir una misma fórmula.

–¿La idea de Love Song lleva mucho tiempo rondándole por la cabeza?

–Hay cosas que sí y otras que no. Cuando era joven trabajaba de camarero en algunos campins de la costa y cada día venían músicos distintos, tenían como una ruta entre dos campins, y eso es algo que se me quedó. Me hacía mucha gracia juntar artistas muy talentosos que tenían que tocar ante un público que no les entendía. Todo eso te va dando vueltas hasta que llega un día que consigues vertebrar una trama mínima y ahí empiezas la novela.

"Me interesa mucho saber qué puedo llegar a hacer, cambiar de cosas, no quedarme en el mismo sitio”

–Dentro de la dureza del libro hay momentos muy divertidos. Me acuerdo ahora del encargado de un camping nudista al que se le movían, digamos, todos sus instrumentos musicales mientras se carcajeaba de risa. ¿Ha tenido alguna experiencia en un camping naturista?

–No, no, ni en playas nudistas si quiera. Sé que existen pero poco más.

–No tengo especial cariño a 1985 pero a veces sí que echo de menos ese mundo anterior a internet. ¿Siente nostalgia de los 80 y por eso sus protagonistas basan sus actuaciones en ese año en concreto?

–El año fue un poco aleatorio. No creo que sea nostalgia pero hace muchos años que pienso que el progreso no siempre es a mejor. La tecnología ha permitido un acceso a determinadas cosas que han potenciado más al consumidor y al deglutidor que al melómano. Eso ha destruido un estilo musical y una manera emocional de acercarte a la música. Cuando, por ejemplo, te ibas a comprar un disco de alguna manera elegías, y estabas buscando algo. Había una relación emocional que ahora ha desaparecido. Por mucho que nos guste comer no podemos estar todo el día comiendo. Tienes que comer cuando tienes hambre y saborear las cosas. Que se pueda hacer no significa que se tenga que hacer.

–Un amigo cocinero siempre me dice que por más divisiones gastronómicas que hagan los críticos todo se reduce a buena cocina o mala cocina. ¿Ocurre con la literatura algo similar?

–Esa es la verdadera clasificación, sí. Hay géneros y autores pero la división es esa: buenos y malos.

–Cowboy, Jim y Eileen. ¿Qué personaje le ha dado más tormento?

–Probablemente el de Cowboy, porque era el que más se acercaba al tópico. Necesitaba dotarlo de mezquindades y de tonterías.

–La relación de Cowboy con su padre, y la novia de este, es casi de tragedia griega.

–Sí, es Edipo en cierta manera, un poco retorcido.

–¿El sexo entre amigos está condenado al fracaso?

–Hay de todo, pero no por eso se tiene que dejar de intentar. La frontera es muy leve. Que traspases la frontera del sexo con tu mejor amigo o tu mejor amiga a veces es inevitable. Las bajas y las altas están repartidas.

–Pero tiene mala prensa.

–Sí, pero porque en la seducción siempre hay una parte de estafa y de juego de engaño, y con un amigo ya te conoce todos los trucos. Estás un poco maniatado. Saben quién eres y eso lo dificulta todo.

–¿Volverá pronto al mundo de la novela criminal?

–Creo que no, que tardaré un poco, pero ahora mismo no sé por dónde irán las cosas.