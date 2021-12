Carlos López-Otín es uno de los investigadores españoles de mayor relevancia. Catedrático de Bioquímica en la Universidad de Oviedo, compagina la docencia con la investigación sobre el cáncer y el envejecimiento. Miembro de la Academia Europea y de la Real Academia de Ciencias de España y doctor honoris causa por varias universidades, en 2018 vivió una campaña de acoso y descrédito que llevó a retirar varias investigaciones. Con Egoístas, inmortales y viajeras (Paidós) culmina su trilogía de la vida con una exploración del pasado, presente y futuro del cáncer.

-Egoístas, inmortales y viajeras, ¿son las características que mejor definen a las células cancerígenas?

-Sí, porque configuran el círculo. Egoístas porque hay unas pocas células, una muchas veces, que pierde el sentido del altruismo y comienza a hacer cosas por su cuenta, y lo que mejor sabe hacer es dividirse. Si no mueren, empiezan a acumularse. Entonces unas pocas aventureras se convierten en viajeras e intentan alcanzar otros territorios. Son las metástasis.

-La primera causa de muerte entre los españoles son las enfermedades del sistema circulatorio pero el cáncer asusta más. ¿Por qué?

-Es el miedo a lo desconocido, al estigma que tiene aún esta enfermedad, de la que se habla en susurros y con eufemismos, miedo a ignorar qué hicimos mal, miedo porque duele y el tratamiento también. La sociedad no se ha acostumbrado a imaginar el cáncer como una enfermedad que surge de nuestra vulnerabilidad. A mí me da miedo la ignorancia. Hoy es más probable sobrevivir al cáncer que sucumbir a él. Esto no ha sido así siempre. Hoy más del 50% de los tumores son curables, otros cada vez más son controlables y vamos a trabajar sin tregua por reducir la tasa de incidencia y mortalidad.

-¿Qué une a una enfermedad que, como dice, "no es una única entidad, sino más de 200 distintas"?

-Se habla de cáncer en singular pero tenemos 200 tipos celulares: no conozco ningún tejido donde no haya cáncer. Y si luego tenemos subtipos celulares y colaboración de células tumorales con normales, al final, cada tumor es único, como los copos de nieve.

"La huella del tabaco en el genoma es muy fácil de ver. Nada ayudará tanto como prevenir"

-Asegura que "uno de los objetivos prioritarios en la investigación actual es la elucidación de los mecanismos que provocan el desarrollo de metástasis".

-Podemos hacer muy poco para controlar las metástasis. Lo mejor es detectar lesiones muy tempranas porque o no habrán diseminado metástasis o están empezando a hacerlo. Un tumor tiene millones de células y con que una sola viaje, evite al sistema inmune y sea capaz de crear otro crecimiento en un lugar distinto ya será una situación muy compleja. Todavía es escasa la información sobre qué fuerza determina que una célula decida convertirse en exploradora, sabiendo que sólo un 0,01% de las que inician el viaje va a tener éxito.

-Hace una mención a un caso muy conocido, el de Angelina Jolie. ¿Cuánto pesa el factor hereditario?

-Hay familias que tienen una predisposición al cáncer muy elevada y tenemos que darnos cuenta de ello para acudir a las consultas de consejo genético que hay en todas las comunidades, y en Sevilla y Andalucía pioneros. En la familia de Jolie hubo tres generaciones de cáncer de mama. Fue muy valiente e hizo muchísimo bien mostrando que tenía la mutación en el gen RCA1, uno de los más conocidos de predisposición en el cáncer de mama. Una PCR es suficiente en muchos casos para el diagnóstico. No hay que tener miedo al positivo, hay que tener miedo a no mirarlo, porque hay un 50% de probabilidad de transmitir esta herencia. Estos casos no son más del 10%. La clave del futuro está en el conocimiento, no en técnicas muy sofisticadas, que ojalá, sobre todo para tumores que no se curan bien; conocimiento para los tumores que hoy se pueden curar, mejorar su pronóstico o anticipar su diagnóstico y no se hace por ignorancia.

-Afortunadamente existen opciones de futuro con el análisis genómico y la inmunoterapia.

-El análisis genómico da información: informa al oncólogo de cuál va a ser la mejor quimioterapia para cada paciente, incluso para cada tumor. Los genomas nos descubren los secretos del cáncer y nos informan de las huellas del cáncer, de las cicatrices que dejó y de qué lo causó: la huella del tabaco en el genoma es muy fácil de ver. Nada ayudará tanto como prevenir.

-Prevenir para vivir.

-Prevenir para vivir, no para impedir. Cumplamos las normas obvias, no nos intoxiquemos nosotros mismos.

-¿Debe ilusionarnos las nuevas posibilidades de determinar el riesgo de desarrollar cáncer incluso décadas antes?

-Se está avanzando mucho. Las biopsias líquidas, por ejemplo. Con una extracción de sangre puedes leer marcadores tumorales de predisposición al cáncer. Las técnicas de imagen también son un futuro clarísimo. Y respecto a tratamientos, terapias dirigidas derivadas del conocimiento genómico. O la inmunoterapia, que funciona muy bien en melanomas pero no en otros tumores. Tengamos paciencia.

-¿Existe realmente una epidemia actual de cáncer?

-No. Existen más casos porque vivimos más. El principal factor de riesgo para el cáncer es el envejecimiento y el principal elixir la juventud, lo que no descarta que personas jóvenes o niños tengan cáncer, que vienen normalmente del desarrollo embrionario. También hay formas mejores de diagnóstico, luego el censo sobre la malignidad crece.

-Su libro lanza un mensaje optimista: "Pesa el miedo pero nunca debemos olvidar que cada tormenta tiene su arcoíris".

-Pesa el miedo y, cuando se tiene cáncer, pesa la vida muchas veces. Hay escuchar a los expertos y confiar en la medicina y la ciencia aunque sean imperfectas. Más imperfectos somos nosotros y vivimos 80 años de media. Saldremos de la tormenta, no sabremos cómo pero saldremos, más que los que nos quedaremos, y cada año un poquitín más. Pero también seremos distintos.=