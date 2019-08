"Lorca para los andaluces es un poco el autor de bolsillo"

Rosario Pardo (Jaén, 1959), además de actriz y directora de teatro y cine, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y Máster de Logopedia por la Universidad de Murcia. Inquieta por naturaleza, es miembro de la Academia de las Artes Escénicas y, si bien el teatro ha ocupado la mayor parte de su trayectoria profesional, saltó a la fama por sus imitaciones en Crónicas Marcianas. En televisión ha participado en numerosas series, como la exitosa Cuéntame. Hasta finales de mes firma la dirección escénica del espectáculo sobre Lorca en el Generalife granadino.

-Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Granada y vivió en el Albaicín. ¿Se imaginaba al frente de la dirección escéncia de una obra Lorca en el Generalife?

-¡Ay!, es que en ese momento no estaba yo en estos lances. Aunque en esa época empecé ya a bailar flamenco.

-¿Cómo fue ese inicio?

-Por un curso de iniciación que daba una amiga, la Tereta. Se juntaba con los teatreros y a mí me interesaba porque pensaba que tenía buen oído, que cantaba y bailaba un montón de cosas. A partir de ahí seguí, porque profesores iniciales de flamenco tengo una colección. Pero siempre ha sido en plan hobby, sabía que no me iba a dedicar a bailar flamenco.

-Bueno, mire, está dirigiendo un espectáculo flamenco en el Generalife, no se le ha dado mal.

-Sí, siempre he seguido vinculada al tema. En Sevilla monté una compañía que se llamaba Performance flamenca: tres actrices que bailábamos. Al principio teníamos miedo por los puristas sevillanos, pero luego a todo el mundo le gustó mucho. Había hecho yo mis cosillas de flamenco antes.

-¿Qué le han aportado sus estudios de Lorca para hacer también el guión?

-Absolutamente todo. Marina me llamó y me dijo que estas eran cuatro las obras sobre las que había que realizar el montaje. Me las volví a leer y pensé que podía ser más interesante el punto de vista de una mujer en esas cuatro piezas. Y eso fue lo que hicimos.

-¿Cuál es su relación con Marina Heredia?

-Soy amiga de sus padres desde que era joven y hacía teatro en Granada. La conozco desde chiquitilla y me pidieron hace un par de años, cuando a ella la llamó la Fura para el Amor brujo, que le hiciera de coach porque era la primera vez que tenía que interpretar. Por eso ahora, cuando este año optó a los Veranos del Generalife, me volvió a llamar.

-Si ya ha hecho hasta de coach, no le falta tocar ningún palo en artes escénicas. Y además de actriz, guionista, directora, ha hecho cine, televisión...

-Sí, de todo, es verdad que soy una persona muy inquieta. Es que me gusta todo: la dirección, porque es una visión muy completa de la historia. También escribo. Cuando eres actor te quedas con una parte.

-¿Qué es lo que más le ha aportado para hacer este montaje: su formación o su experiencia?

-Todo. Lorca para los andaluces es un poco el autor de bolsillo. Como tienes tantas capas, cuando lo vuelves a coger dices: "Qué barbaridad, no me había dado cuenta de esto". Y es un tío moderno que sigue siendo moderno ahora.

-Qué le debe, después de tantos años haciendo teatro a la televisión. ¿La fama?

-Hombre, eso seguro. En teatro te cuesta mucho trabajo ser famosa, aunque no es algo que me haya propuesto nunca. Ni siquiera el cine es igual, porque la televisión se mete en tu casa. Cuando trabajas en televisión te dicen mucho eso de: "¡Ay!, me acuesto contigo todas las noches". Y es verdad, la televisión está en tu cuarto. Es así, nos guste o no. Si eso ayuda a que la gente vaya más al cine y al teatro, yo lo doy por bendito. Luego, en el mundo de las artes escénicas, depende de con quien trabajes, tienes tu circuito.

-¿Qué significó empezar además en un programa que en su momento era tan popular como Crónicas marcianas, y con una imitación con tanto éxito como la de Rocío Jurado?

-Pues pasar de estar en el anonimato más absoluto a poder elegir. Así de claro. A partir de ahí mi vida cambió porque luego entré en Cuéntame que tampoco imaginábamos que sería otro boom.

-Es que lo suyo en Crónicas era muy bueno.

-Pero yo entré allí ya con 37 años. Cuando Sardá me decía: "¡Cómo no te he fichado yo antes! ¿De dónde has salido tú?". Le respondía: "Léete mi currículum, porque me he hinchado de hacer teatro independiente". Yo tenía una base de improvisación muy grande.

-Se lo habrán preguntado hasta la saciedad, pero, ¿qué le dijo Jurado?

-Yo a ella no la conocí, sólo a Rociíto, pero no tenía mucho sentido del humor la verdad. Todo lo que fuera meterse con ella, igual que otros se descojonan, no se lo tomaba bien. Rociíto decía que ella no se lo perdía y que se reía mucho, pero que su madre sufría. Hombre, la verdad es que entonces éramos muy malos porque ella hacía cualquier cosa, cualquier tontería, y esa noche estábamos haciendo lo mismo.