“Sentimos la responsabilidad y las ganas de seguir creando”

–Está realizando una importante gira por EEUU y México con la performance en directo pictórico-musical ‘Neverendingartist’, junto a la pintora austriaca Isabella Heigl. ¿En qué consiste?

–Consiste en una sesión de improvisación de pintura a partir de temas, pensamientos y citas de Bob Dylan. Hemos presentado 16 performances por universidades y galerías de EEUU y México. Nuestro objetivo es explorar las posibilidades transdisciplinarias entre la pintura y la música. Con este proyecto intentamos facilitar la compresión de la transdisciplinaridad, proponiendo una clasificación propia basada en nuestra práctica artística: dependiendo de quién practique qué disciplina y con qué objetos la practique.

–Hasta el Gran Canyon ha sido testigo de sus trabajos.

–Nuestra última performance, o el epílogo, fue más bien una instalación inspirada en el tema de Dylan ‘Blowing in the Wind’, en la que el (fuerte) viento era el que tocaba las guitarras. Ha sido una experiencia muy emocionante. Todas las sesiones son improvisadas y nunca sabemos si van a funcionar. Por suerte, todas han funcionado y estamos muy satisfechos con los resultados.

–¿Por qué esa conexión con Bob Dylan?

–’Neverendingartist’ forma parte de proyecto ‘With Dylan on the Road’, financiado por la Sociedad Internacional Mozarteum Salzburg, donde el trabajo del colectivo ‘Neverendingartist’ está inspirado por Dylan: todas las performances están basadas en algún tema o en algún cuadro o dibujo suyo (en los últimos años está muy activo como pintor). De pura casualidad, hemos coincidido en las fechas con la última gira de Dylan; él empezando en el sur de EEUU, yendo hacia el norte, y nosotros en el noreste del país yendo hacia el sur. Hemos tenido ocasión de asistir a su exposición ‘Retrospectum’ en el Frost Art Museum de Miami (su primera exposición en EEUU) y a uno de los conciertos de su gira en Shreveport, Louisiana.

–¿Cuál es la obra de arte?

–En principio propusimos el viaje completo como proyecto artístico, como una serie de sesiones de improvisación conectadas entre sí. Las obras principales son las improvisaciones (grabadas en vídeo) en sí aunque se forman otras obras de arte en este proceso: por una parte las obras en proceso (Works in Progress) como las guitarras (que van cambiando de apariencia por las diferentes pinturas que se usan en cada sesión), el arco, etcétera. Y, por otra, los lienzos u otros objetos que se desprenden de las sesiones. Cuando la obra está terminada, la fotografiamos (considerando las fotografías como obras de arte) y las desmontamos. Los lienzos se mostrarán en una exposición en el Mozarteum en Salzburgo en octubre y en otra en el Museo Regional de Chiapas en febrero. Los dos componentes de ‘Neverendingartist ‘estamos muy impresionados con este proyecto y sentimos las ganas y la responsabilidad de seguir creando y explorando diferentes posibilidades transdisciplinarias entre la pintura y la música.

–¿Fusiona en esta propuesta sus dos pasiones, música y pintura?

–Sí, quizá mi trabajo como artista gráfico me haya ayudado un poco con el proyecto, pero no podría describir con exactitud en qué elementos concretamente. A menudo creamos “plataformas híbridas” en las que podemos realizar las dos disciplinas al mismo tiempo.

–Confiesa que es lo más intenso que ha realizado en los últimos tiempos.

–Sí, es así. Apenas hemos tenido un respiro desde finales de febrero.

–¿Quedará plasmado toda esta aventura en papel?

–Hemos presentado conferencias sobre nuestras ideas en la ‘21st Century Guitar Conference’ en la Ball State University, en el I Coloquio Internacional Expresiones Contemporáneas en México y en la Universidad de Sonora. Ahora estamos preparando un libro que se publicará en Austria con la Mackingerverlag y dos artículos que saldrán en los próximos meses.

–¿Qué proyectos tiene a la vista?

–Apenas regresemos a Salzburgo, tengo una lista extensa de tareas como compositor. A finales de junio regreso a EEUU para una residencia artística en Minnesota, varios proyectos por aquí y después otra residencia en Suecia.

–La pintura también es su otra forma de componer. Se estrenó con ‘Los bodegones del silencio’, que también han dado la vuelta al mundo.

–Como artista gráfico, me intereso sobre todo por la captura y representación del silencio. Los ‘Bodegones del Silencio’ (‘Still-Leben mit Stille’) son una colección de partituras donde, enfocando la gráfica musical, represento mi visión sobre el intercambio de valores de la música y el silencio en nuestra sociedad actual. A través de estas obras, como investigador artístico, no sólo quiero mostrar este cambio de valores, además quiero escribir para la voz interior de cada uno, intentando reivindicar que la inteligencia artificial no podrá jamás oír esa voz individual que cada uno de nosotros puede oír en su interior.