'No es para estar orgullosos de nuestra situación con el ferrocarril'

Manuel Fernández Palomino (Jaén, 1962) vuelve a la cancha política si es que alguna vez se fue. Tras su paso por el Senado, este jiennense parecía cerrar una dilatada etapa política de representación socialista con su vuelta a la Diputación Provincial como funcionario de carrera, pero aún quedaba partido por jugar. Allí obtuvo su plaza y colgó la toga aquel joven abogado. Un histórico socialista, como Cristóbal López Carvajal, le dio la alternativa en la tarea de dirigir equipos como gerente de Bienestar Social y desde entonces no ha parado de decir que sí a cada propuesta. En la Diputación Provincial brilló en Turismo y Deportes, luego optó a la Alcaldía de Jaén, fue concejal y ahora accede al cargo de subdelegado del Gobierno con gran experiencia tanto en gestión como en la brega política del día a día. De su padre aprendió a dar horas extras por el partido y que todos los trabajos suman en una organización. Del baloncesto, una de sus pasiones confesables, hace buena aquella frase del mítico Fernando Martín: "No me he levantado para perder".

- ¿Se sancionará a los agricultores por los cortes de estos días?

-Hay procedimientos abiertos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estamos hablando de concentraciones que no han llegado ni a comunicarse a la Subdelegación. Con independencia de que están actuando siempre con el diálogo por delante la Guardia Civil y cuidando la seguridad y respetando también el derecho a protestar de los agricultores, se dan circunstancias para que se abran procedimientos sancionadores.

-Tampoco ha habido altercados de consideración

-Es verdad que no los ha habido y las concentraciones son cada vez menos numerosas. La del 14 si sigue las normas regladas, la diferencia es que hay responsables con los que hay interlocución por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando no hay liderazgos, es más complicado. No se sabe si tiene capacidad suficiente para representar a un colectivo.

- ¿En qué consistió la operación del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR) en el barrio de Peñamefécit?

-Era una operación solicitada por otra Comandancia y sólo podemos aclarar que la acción de la Guardia Civil no estaba relacionada con la actividad terrorista.

-En Los Villares se mantiene el dispositivo a raíz de los disturbios tras las denuncias de presuntas agresiones sexuales. ¿Qué escenario se contempla para los próximos días?

-Se mantiene el dispositivo, la gente está inquieta y agradece que el dispositivo tenga una presencia evidente en las calles. De igual forma, también es positivo el diálogo mantenido con la alcaldesa, con el teniente coronel y la Guardia Civil. Se han adoptado decisiones con el conocimiento y valoración de todos, incluida la Junta Local de Seguridad. De momento hay una resolución judicial, la familia las denunciantes está bastante asustada y hay que mantener el dispositivo. La gente quiere recuperar la tranquilidad cuanto antes y todos estamos colaborando para que así sea.

-Como bien precisa, la presencia de la Guardia Civil es fundamental en los municipios jiennenses. ¿Pero es cierto que se van a cerrar cuarteles en la provincia?

-No, no tenemos noticia al respecto. Cuando hubo cierres se buscaron alternativas para que la presencia se mantuviera en cada municipio, con la colaboración de los Ayuntamientos, pero la dinámica es de inversión y de incremento de plazas. Tenemos la suerte de que la inversión en la Academia de Baeza entre otras consecuencias permite que puedan incrementarse las plazas. Estamos en una dinámica de inversión y no de desinversión.

-Sin embargo, se quejan de falta de chalecos y cascos antibalas.

-Esa dinámica general depende del Ministerio de Interior, pero el ministro ha adelantado en los últimos días que seguiremos en la línea de mejora de equipamientos.

-La vecina Granada tiene un serio problema con las plantaciones de marihuana, en la provincia hay zonas donde son ya recurrentes las acciones de la Guardia Civil en este sentido, por ejemplo, en la Sierra Sur. ¿Empieza a ser un problema serio?

-No tenemos la trascendencia de otras provincias. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están muy encima de esa situación, recabando datos como los de consumo de Endesa y otras compañías eléctricas para tener localizadas las zonas de interés.

-Las quejas de empresarios y otros colectivos pusieron el acento en la falta de acceso a las autopistas eléctricas para que la provincia sea atractiva para la implantación de empresas que requieren otros parámetros técnicos. ¿Qué se hace para revertir esta situación de partida?

-Hay una propuesta por parte de la Diputación Provincial, no sé si se planteará una alternativa por parte de la Junta de Andalucía, pero al final se llegará a una idea buena para todos. Además, el Consejo Económico y Social (CES) de la Provincia centrará el debate provincial. La Subdelegación, por su parte, canalizará las demandas de los jiennenses a los distintos ministerios. Se busca también la complicidad de otras provincias que están en situación parecida a la nuestra, para aunar fuerzas y acometer proyectos.

-Hace referencia a la importancia del CES y hay uno que mirado en perspectiva nos deja en mal lugar. El libro blanco sobre las necesidades inversoras ferroviarias en Jaén. En él se señalaban carencias básicas para tener unos servicios adecuados, sin embargo, pasan los años y no sólo se alcanzan aquellos objetivos, sino que vamos a peor.

-El informe del CES es muy interesante como trabajo de campo de lo ocurrido en la provincia y en cuanto a objetivos generales. Se hablaba de esas tres horas menos cuarto para llegar a Madrid, que siguen siendo un objetivo real. Dos horas y media o tres horas menos cuarto para ser competitivos. De igual forma, es importante para reflejar que no es precisamente para estar orgullosos de nuestra situación en materia de ferrocarril. Hemos conseguido algo que también entiendo que no percibe el ciudadano, entiendo lo doloroso de esas incidencias que tienen los ciudadanos, máxime cuando llueve sobre mojado, pero es verdad que son procedimientos largos. Quizá esa parte del informe del CES no era suficientemente realista, la ley de 2015 habla de una serie de pasos insalvables para acometer determinadas inversiones. Alta velocidad, por ejemplo, necesita un primer paso que lo hemos acometido, como es un estudio de viabilidad que era de un año y se ha tenido que ampliar dos meses más. Después, hay que pasar por finalizar estudio informativo, estudio de impacto ambiental o de evaluación ambiental, la redacción de proyectos y la ejecución. Cada paso con los procesos correspondientes de licitación pública. Cuando llego a Madrid, como senador, tengo un ánimo de sacar apuestas políticas, pero, además, con la premisa de agilizar la gestión. No puede haber tiempos muertos con estas inversiones, pero hay otros tiempos procedimentales que son los que son.

-Eso se puede entender en ciertas inversiones de calado, pero hay numerosísimas incidencias detalladas por ADIF que impiden que los trenes cojan la velocidad adecuada. Lo que se percibe es desidia, falta de mantenimiento y, por lo tanto, falta de voluntad política...

-Totalmente de acuerdo, pero hemos dado el primer paso con el AVE; se da otro paso, que antes salió mal, la que lleva a Madrid, a través de Linares-Baeza, que tuvo su ejecución de proyectos que tuvieron que desecharse por temas arqueológicos y medioambientales y que vuelve a ponerse en marcha. No puedes hacer inversiones para un AVE en Despeñaperros, pero esa parte es fundamental porque por ahí pasa el ramal central del Corredor Mediterráneo, que significa paso de mercancías y autopistas ferroviarias. Se trata de otra línea de trabajo asumida por el Gobierno de España. El tema de Sevilla y Córdoba, llegada la primera parte, con carácter definitivo, tras muchas actuaciones puntuales, contaremos con la vía definitiva cuando se adecúe la de Montoro. Pero la apuesta existe, porque ahora sí tenemos hoja de ruta. Con el PP muchos proyectos quedaron parados y también hemos cometido errores. Se tenía que haber tenido claro que la solución para la Alta Velocidad no era pasar por Despeñaperros que resultaba imposible por la normativa medioambiental.

Con el PP muchos proyectos quedaron parados y también hemos cometido errores. Se tenía que haber tenido claro que la solución para la Alta Velocidad no era pasar por Despeñaperros

- ¿Esa es la explicación a la “cobra” que se le hace a Jaén?

-Es que no puedes pasar por ahí. Qué le vas a decir a Granada que espere algo que no va a tener lugar nunca, pasar por Jaén. En lo que sí estamos peleando es en esa línea Jaén-Granada...

-Esa Europa la acaba de descartar como proyecto con financiación europea.

-No. Esto tiene un proceso largo y en el que en un primer momento se presentan muchas líneas de España para que se valoren. Llevamos una proposición no de ley en el que pedíamos que el estudio informativo estuviera hecho cuanto antes, porque se pidieron 5.000 líneas en España. En esto, como en todo, gana quien tiene más maduro el proyecto. En el segundo momento, en el que se reúnen la Comisión y el Consejo, esa línea entre Córdoba, Granada, Jaén que es competencia de la Junta, no tenía nada. De momento, se ha quedado fuera. Pero es fundamental, porque supone un apoyo al Corredor Mediterráneo y apoya al Puerto de Motril. No se ha hecho nada, algo se hizo con el Puerto con Granada, ni lo presentaron. Pero no de Granada-Jaén, que no existe.

-Otros proyectos que se maduran, sin embargo, se frustran. Se necesita mucho para que un proyecto de calado público acabe en Jaén, sirva el Plan COLCE (Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército) como ejemplo.

-Tenía un estudio, como había seis estudios más. No salió, pero aprendimos que la prudencia es un compañero fundamental a la hora de desarrollar un proyecto.

-¿No pecamos los jiennenses en exceso de prudencia?

-Prudencia, me refiero, a la hora de dar por hecho tener un proyecto o no. Puede entenderse por la necesidad. Pero estábamos buscando cómplices para poder conseguirlo.

- La sociedad jiennense supo canalizar su enfado y presionar políticamente y quizá sirvió para que vinieran otros proyectos como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX).

-Hay que escuchar y aprender de la sociedad, eso es fundamental si estás en política. Se aprendió que había una alternativa relacionada con la tecnología en Defensa y se consiguió cuando apenas nadie había nadie moviéndose en esta línea.

Del CETEDEX he oído críticas desde el desconocimiento o por otras cuestiones. Defensa ya ha hecho una transferencia de casi 270 millones de euros. Eso es una realidad incontestable

-Al margen del proyecto en sí, que tiene comprometida una inversión notable, ¿cómo se apuntala para que sea un polo tecnológico y de atracción de empresas?

-El proyecto tiene capacidad para ello más que suficientemente. No es una opinión, me lo han trasladado grandes empresas de la industria armamentística española. Es algo que tenemos que trabajar todas las administraciones de manera conjunta. He oído críticas desde el conocimiento o de otro tipo de cuestiones. El alcalde decía que hacía falta un compromiso presupuestario, cuando en mayo del año pasado, además de que has visto a todos los militares del mundo y se han firmado todos los documentos necesarios, ya había una primera transferencia de crédito del Ministerio de Defensa al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) de casi 270 millones de euros, también para el CETEDEX. Hay que dejar de sembrar dudas, tenemos que ir de la mano. En la última reunión de la comisión de seguimiento, que preside el rector de la Universidad de Jaén, se habló de la necesidad de perfiles nuevos, tanto universitarios como de formación profesional. Hay que dar facilidades y ayudas a las empresas también en materia urbanística. Ponérselo fácil, en definitiva, para que vengan las empresas y para eso se requiere de voluntad política de todas las administraciones.

-Cerramos un círculo. También que tengamos un tren en condiciones.

-En esas estamos. Nuestra pelea, una vez que tenemos hoja de ruta, es que no tengamos tiempos muertos entre un tramo y otro. Todo lo rápido que se pueda. Podemos ir pensando en el siguiente tramo.

-La A-32, la autovía Linares-Albacete, ¿para cuándo estarán en servicio todos los tramos?

-Partimos de una situación increíble. Nos vamos casi al siglo pasado, cuando entró Rajoy estaban todos los proyectos hechos salvo el acto administrativo sin aprobar. Caducan y envejecen, pero cuando entra Pedro Sánchez se pretende actualizarlos, pero, al final hay que hacerlos nuevos. Se ha conseguido llegar a cerca de 90 kilómetros, ganar 33 minutos en el trayecto en cinco años. Dos de cada tres kilómetros están hechos en este periodo legislativo. Además, se ha dado un empujón en la parte de Albacete, algunos están en ejecución de los que faltan. Hemos llegado al límite de lo que teníamos en proyecto. Los siguientes estarán finalizados en el segundo semestre este año y tendrán consignación presupuestaria cuanto antes. Es verdad, que nos ha costado mucho tiempo.

-Difícil pelear por esa discriminación positiva, cuando la actualidad te deja titulares ventajistas para otros territorios que son certeros con su presión política. Inversiones, condonación de deuda, ventajas fiscales... se puede pensar que Jaén juega en otra liga.

-Bueno, con el planteamiento de la quita... habría que echar la vista atrás. La lie en el Ayuntamiento cuando teníamos un ministro y un secretario de Estado del PP en el Gobierno, porque exigía eso y decían que si ya estaba otra vez Fernández con la quita... Era el tonto de la quita. Pues, al final, esa línea también llegará a Andalucía y debería llegar a los Ayuntamiento. En lugar de enfrentar, como ha hecho Moreno Bonilla y están haciendo el resto de los presidentes del PP, hay que trabajar y será positiva para todos. También es cierto que la situación económica que vivimos lo posibilita. Pero el maestro de los pactos con Cataluña fue Aznar y la memoria es cada vez más cortita. Se oponen a los indultos cuando aprobaron miles de indultos en un Boletín Oficial del Estado.

-La sequía es un problema severo también para Jaén. ¿Cómo se afrontará el verano en comarcas, como El Condado, con problemas históricos en el suministro?

-Hay que mantener la intención de crear nuevas infraestructuras sin necesidad de que haya sequía. Hay que tener una doble visión, para abastecimiento y regadío. Creo que el hito fundamental, a la vuelta de la esquina, es el convenio entre Diputación Provincial y Ministerio Transición Ecológica, en abastecimiento humano. En regadío, hay que pedirle la mejor gestión posible a la Junta que va por el cuarto decreto y tiene 1.200 millones sin ejecución. Hace fata apuesta política pero también gestión. La buena gestión de la Diputación en abastecimiento de agua es la que ha podido salvar determinados momentos las complicaciones, por ejemplo, de El Condado. Sobre las restricciones, el presidente de la Junta fue serio y me parece bien ese mensaje de concienciación, pero también hay que recordarle que se debe hacer más gestión.