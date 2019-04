"Hasta Sánchez y Errejón dicen que son liberales cuando hay elecciones"

Este economista madrileño, que vive a caballo entre Madrid y Londres, es autor de varios libros, además de columnista y colaborador en varios medios de comunicación. Se define como liberal y se ha convertido en una de los fichajes del PP de Pablo Casado, que le ha encargado el programa económico para las elecciones generales. Unas declaraciones suyas en torno a una hipotética rebaja de las pensiones, le llevó a un duro cruce de acusaciones con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

-¿Los economistas son gente honrada?

-En general son gente muy honrada, como los médicos, los arquitectos o los periodistas, por supuesto. Puede haber algún caso, pero claro que lo son.

"Vox es una respuesta similar a lo que fue Podemos ante el papel de los partidos tradicionales"

-Mediáticos sí que son, porque están ustedes en muchos espacios televisivos.

-Algunos tenemos la suerte, además de ser economistas, de tener una cierta capacidad divulgadora, pero en general los economistas salen mucho menos en los medios de comunicación de lo que probablemente deberían.

-¿Y España tiene arreglo?

-España tiene cosas muy buenas que debemos valorar y otras que criticamos con razón. Aunque a veces exageramos en esas críticas, las podemos solucionar porque tenemos talento, capacidad y gente fantástica.

-La gente de su generación le habrá preguntado muchas veces si llegará a cobrar una pensión.

-Completamente seguro. Lo que tenemos que hacer todos es luchar para que en términos reales sea la mejor pensión posible y además tener una economía que nos permita ahorrar y tener una parte que nos creemos nosotros por nuestra cuenta.

-¿Andalucía va a cambiar con el relevo en la Junta?

-Tengo mucha esperanza, porque Andalucía es una región con tanto potencial de talento que si nosotros no nos damos cuenta de ello sería una oportunidad que no debemos ni podemos dejar pasar.

-¿Los que gobiernan le hacen caso a ustedes?

-Los que gobiernan no le suelen hacer caso a los expertos, pero no por una cuestión de falta de interés, sino porque reciben en demasiadas ocasiones demasiadas recomendaciones de otros expertos, entre comillas, que tienen mucho interés en que no cambien los cosas.

-¿Qué nos espera en este país en el actual contexto político?

-Lo que más me preocupa es la complacencia. Esa idea que ya tuvimos en el año 2007 de que vamos a crecer más que la media europea y que no pasa nada. Me preocupa que el Gobierno mire a la ralentización económica de la Eurozona como si fuese una especie de ovni y se permita el lujo de poner escollos al empleo y a la inversión como si eso no tuviera un coste.

-¿Por qué lo bancos tienen tan mala imagen?

-Los bancos son como las eléctricas. Son entidades que dan un servicio público pero que no entendemos el coste que tiene y la enorme inversión que hay detrás. Nos parece que ganan mucho dinero pero no nos damos cuenta de la bajísima rentabilidad que tienen y el riesgo que corren. Muchas veces es un error por parte de quienes analizan los resultados y afirman que los bancos ganan miles de millones, pero resulta que tienen una baja rentabilidad.

-¿Quedan políticos liberales en este país?

-Fíjese si el ser liberal es atractivo desde el punto de vista político que cuando hay elecciones hasta Pedro Sánchez e Íñigo Errejón dicen que son verdaderamente liberales. No sólo quedan políticos liberales, sino que además el ciudadano español se ha dado cuenta de que tras décadas de intervencionismo y de viejas ideas de que todo se soluciona gastando más y endeudándose esto no funcionan.

-¿Y qué es Vox?

-Vox es una respuesta similar a la que fue Podemos ante la dilución por parte de los partidos tradicionales de sus principios básicos. El avance de una tecnocracia ajena al ciudadano medio tanto en la UE como en otros países ha llevado a que esos partidos tomen el relevo de la ideología de quienes han gobernado. Son una respuesta al descontento.

-¿Y estas formaciones emergentes tienen futuro?

-Yo creo que no. Lo hemos visto con Podemos. Es muy fácil presentarte ante la sociedad como algo inmaculado cuando creas una marca nueva, pero en cuanto empiezan a cometer errores y tener que lidiar con la realidad, se caen los dogmas. Acuérdese de que no iban a pagar la deuda y esas cosas y ahora resulta que son los que más pagan. En realidad estos partidos nacen como los que tienen soluciones mágicas y las soluciones mágicas no existen.

-Explíqueme cómo es posible que Rajoy haya pasado de ser considerado como un conservador a un gobernante moderado en menos de un año.

-En realidad no ha pasado nada, lo que ocurre es que la radicalización del arco parlamentario de la izquierda liderada por Podemos ha hecho que lo que antes parecía que era de derechas ahora sea como de centro.

-¿Por qué?

-Porque el PSOE se ha movido radicalmente hacia la izquierda movido por Podemos, lo que convierte al anterior Gobierno en más claramente de centro. Y no sólo ha centrado a Rajoy, sino a Zapatero y mucho más a Felipe González. La extrema izquierda considera de derechas o de extrema derecha todo lo que no sean ellos.

-¿Nuestros hijos vivirán mejor que nosotros?

-Por supuesto. Y nuestros nietos aún más. La gente anhela el progreso, pero teme al cambio, y sin cambio no hay progreso. No lo dude. Nuestros hijos vivirán mejor que nosotros.