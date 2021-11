"Siempre escribo cosas con las imágenes"

Nacido en Estambul en 1959, Ferzan Ozpetek es un director cinematográfico y guionista ampliamente galardonado. La atracción que sintió ya de pequeño por el mundo del cine lo hizo abandonar la ciudad a los 18 años para trasladarse a Roma. Ozpetek trabajó en varios proyectos como ayudante de dirección hasta que, con 38 años, firma Hamam. El baño turco, que le valió el aplauso unánime de la crítica. Jamás ha prescindido de sus raíces turcas, que plasma en sus obras. Como un suspiro (Duomo Ediciones) es la primera novela que publica en España.

-'Como un suspiro', su primer título publicado en España, viene avalado por un gran éxito de la crítica. ¿Esperaba esa acogida?

-Nosotros siempre esperamos que tenga éxito, pero es esperar. La cantante italiana Mina sí que adivinó que tendría mucho éxito: la primera versión se la mandé a ella y la leyó en cinco horas. Ella es un poco mi bruja, la llamo así porque adivina muchas cosas. En las primeras tres semanas, Mondadori imprimió 35.000 ejemplares por precaución, era muy buena cifra. Me llamó el director y me dijo que estaba en el primer lugar de la clasificación y eso no había pasado nunca, que un director de cine esté en el primer lugar de los libros más vendidos. Se ha hecho un boca a boca y estoy muy contento del éxito. Fue muy bonito porque buscaban el libro y hemos llegado a 200.000 ejemplares. Todo el verano estuvimos en los primeros lugares en Italia. Estaba muy sorprendido y también orgulloso porque cuando caminaba por la playa veía con el rabillo del ojo que había gente que lo estaba leyendo. Un amigo de España me mandó una foto de un escaparate en el que se exponía mi libro. En Italia se habla de un director de cine famoso, es como si Almodóvar se pusiera a escribir, y en dos semanas se pone a vender muchísimo. En cambio, en el extranjero hace falta ese boca a boca.

-¿Qué tiene de real la historia en la que se basa 'Como un suspiro'?

-En mi vida, en todos los libros, los guiones, las obras, siempre introduje cosas de mi vida, hay una mezcla. En las películas siempre siempre hay referencias de mi vida personal y también ha pasado con el libro. El misterio de mi abuela, por ejemplo, que nunca habló con su hermana hasta su muerte, también está en mi primera película, Haman. El baño turco, porque hay una tía que se va a Estambul y abre este baño, escribe cartas a su hermana que nunca se abren. Esto me intrigaba, encontrar respuesta a dos hermanas que no hablan hasta el final de sus vidas.

-La trama sirve para reflexionar sobre los matices del amor y la traición. ¿Nadie es lo que parece?

-La traición es un diminutivo. Hay que ver cómo se interpreta porque tenemos dos personas, las dos hermanas, que son fundamentales. El personaje del que se enamoran es un amor muy potente, muy raro, quizás un amor así a mí me hubiera gustado vivirlo dos, tres días, pero no toda la vida.

-La mujer emerge como protagonista en un relato sobre las relaciones personales. ¿Por qué esta elección?

-Pienso que las mujeres es como si tuvieran un órgano de más, un sexto sentido. Las mujeres son seres superiores para mí. Cuando los periodistas me preguntan si hubiese podido escribir la historia de dos hermanos les digo que no porque las relaciones entre madre e hija, entre dos hermanas... son mucho más complejas. Desde mi punto de vista, las mujeres son más profundas hacia la vida y hacia las cosas.

-También dibuja el perfil de una mujer empoderada, adelantada a su época en todos los aspectos, frente a otro perfil más tradicional. ¿Sigue viendo esa dicotomía?

-Yo creo que son dos elecciones diferentes de vida: ambas huyen, pero de diferente forma. La que se va a Estambul vive su vida de forma mucho más intensa. A veces sí que pensé qué hubiese pasado si se hubiera quedado en Roma, un desastre entre dos hermanas, una tragedia. Y luego el hecho del viaje, hacer frente a nuevas culturas, sola, en esos años maravillosos de Turquía que ya no existen. Ella vive en un ambiente muy bonito, muy fuerte. Sí, es dueña de su destino pero el destino a veces te la juega.

-En la novela abundan las descripciones de Estambul. ¿Cómo ha cambiado la ciudad recreada en 'Como un suspiro' a la de ahora?

-La ciudad ha sido siempre de las más bonitas del mundo y se ha desarrollado muchísimo en los últimos 15 años, pero hay mucho encanto en los restaurantes, en los escaparates. Todos van a la Mezquita Azul, se cogen un hotel, ven cinco cosas por allí y se vuelven pensando que han visto Estambul, y esto me sorprende. En Estambul hay muchos más barrios, hay un modo de vivir muy bonito, Pero la última vez que fui encontré un ambiente melancólico, triste, con dificultades económicas muy fuertes y esto se nota, se respira. Hay un cambio muy fuerte en la ciudad que no notas si vienes de fuera y no la conoces bien.

- Turquía se ha convertido en el segundo mayor exportador de ficción televisiva, una potencia del género de las telenovelas. Como director, ¿cómo vive el auge de las series turcas?

-No es que lo viva, es que lo siento, porque mis amigos, por las tardes, ven series turcas, películas, se enamoran de estos actores turcos. Yo no lo sigo de cerca, es un fenómeno de estos últimos años. Hay muchas series que se ruedan en Turquía y vienen al extranjero. Yo estoy muy contento por ellos y por todo este mundo pero el cine es otro sabor.

-Cuenta que su editora pensaba que era un guión. ¿Habrá versión cinematográfica de 'Como un suspiro'?

-Cuando escribí el libro vinieron a casa dos veces mis editoras y me dijeron que cada página que leían la veían perfectamente en la casa y sentían las imágenes. Para mí era un cumplido. Una de ellas me preguntó: "¿Tú habías pensado en una película, no?" No, yo siempre escribo cosas con las imágenes. Una de las críticas más importantes en Italia, que me dio una puntuación ocho, se titulaba Ozpetek es como Agatha Christie y esto me gustó mucho. Tuve tres ofertas importantes para rodar la película pero voy a esperar. Hay que alejarse del libro: si se entra inmediatamente me parece que uno se repite demasiado.