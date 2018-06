"Aquí aplaudimos a los que nos critican"

-¿le ha salido un libro de viajes?

-Una cosa es ir de turismo, de ocio. Lo mío ha sido otra cosa. He procurado convertirme en una esponja.

Detrás de los nacionalismos se esconde siempre el dinero, lo que equivale a más desigualdad"

-¿Y el título Expaña?

-Me animó Arturo Pérez-Reverte. Me dijo que si no lo usaba yo lo cogía él.

-España roja, España rota. ¿Se mantienen esos prejuicios?

-Hay un patrioterismo de las entrañas, de los intestinos, que utiliza la dialéctica de ellos y nosotros. Algo diabólico. Diabolos es una palabra griega que significa el que separa. Ideas volátiles por las que no merece la pena desangrarse literal ni emocionalmente.

-¿Y los nacionalismos?

-Detrás del nacionalismo se esconde el dinero, lo que equivale a desigualdad.

-Alfonso Guerra, a quien usted recuperó para presidir un certamen de relatos, no entiende que cierta izquierda apoye ese discurso de la desigualdad.

-Hay muchas Españas. No es la misma la que ves en Ceuta que en Cataluña, donde el Estado desapareció por incomparecencia.

-¿Ha visto paradojas?

-Muchas. Para este libro he viajado tres veces a Cataluña. En la primera vi en un balcón una estelada junto a una bandera republicana. El dueño de la casa no debe saber que la primera bandera le dio un golpe a la segunda. Companys dinamitó la Segunda República. Lo fusiló Franco, pero lo habrían fusilado los republicanos si ganan la guerra. Eso hace que vayan de compañeros de viaje la CUP con los carlistas.

-¿Estamos ante una nueva Reconquista?

-Ortega y Gasset escribió que el problema vasco y catalán son irresolubles. Es obvio que quieren hacer algo ilegal, pero es fundamental hacer pedagogía. Lo preocupante no son los extremistas. Hay gente centrada, leída, viajada, muy inteligente, que pasa de puntillas por cuestiones que claman al cielo. Viví en Cádiz y cada vez que los de Astilleros cortaban el puente de Carranza la Policía intervenía. A los revolucionarios no les van a poner una banda de música.

-Ha viajado por todo el mundo. ¿Cómo nos ven los que vienen de fuera?

-Un pueblo al que sociológicamente le encanta la pelea. ¿Dónde está la gente normal, la gente no contaminada? Revisé el pensamiento de Sabino Arana.

-Hay que tener moral...

-Tiene bases muy racistas. He intentando entender cómo se formó la idea de España. Se construyó a partir de la Reconquista. No es para estar orgulloso, pero tampoco para menospreciarlo.

-¿Encontró la reserva espiritual de Occidente?

-Todo el legado del Santo Grial que está en el origen del camino de Santiago nace en Cataluña. Y hay una batalla en Aragón en la que participa el Cid que propicia que se fomentara el uso del catalán.

-Su sombra es alargada. Está en topónimos como Lucena del Cid, en Castellón, o La Iglesuela del Cid, en Teruel...

-A veces pienso que no sabemos lo que tenemos. Me encantan los Carnavales. Una chirigota ilegal sacó la canción del facha, que lo asocian con el Rey, con la Policía. No soy aficionado a los toros, pero hay muchos antitaurinos que lo son para atacar la idea de España. Cuando coman arroz con cigalas deberían saber que las cuecen vivas.

-¿Y el nuevo Gobierno?

-Hay que agradecer a los políticos la gran campaña de promoción que le están haciendo al libro.

-¿Hace falta ganar otro Mundial para presumir de España sin complejos?

-El fútbol es muy pasional.

-¿Un lugar que le haya sorprendido?

-Lo ves todo con ojos nuevos. Cosas que antes parecían invisibles cuando vas al Rocío. Pero si tuviera que elegir un sitio, los Montes Universales, entre Guadalajara y Teruel. Una España que se está quedando vacía y le llaman la Laponia española.

-¿Qué busca este libro?

-La idea partió del podcast de un amigo titulado Memorias de un tambor. Pensé que había que buscar más allá de las redes sociales o a voces en un bar. Con la subjetividad más honesta y evitando la equidistancia y los tópicos absurdos, como dice Aurelio Arteta.

-¿Le duele España?

-Me duele que se esté malgastando tiempo y energía en darle carnaza a quienes proponen un debate mal enfocado. Vivimos en un país maravilloso donde cuando nos critican aplaudimos esas críticas.

-¿De ahí el éxito de Imperiofobia y leyenda negra de Roca Barea?

-Para que de ten el carné de intelectual tienes que ser acentuadamente crítico con España. España es el único país que ha sido capaz de crear un continente entero mestizo, con lo que eso supone de romper barreras. Estamos anclados en el tópico del explorador que iba a América pensando en el oro y con los ojos inyectados en sangre y en Inglaterra le hacen monumentos a sus piratas. Aquí mientras perdíamos Cuba y Filipinas la gente estaba más pendiente de la última corrida de Lagartijo.