“La creciente afición podría recuperar muchos órganos”

–La música es su pasión desde niño pero, ¿por qué el órgano?

–Es difícil de explicar. Cuando una persona llega al conservatorio o a cualquier escuela de música y dice “quiero estudiar tal o cual instrumento”, es algo misterioso. A todos nos atrae un instrumento en concreto. Yo conocí el órgano, de cerca, a la edad de 14 años. Llevaba algunos años con el piano, pero fue como amor a primera vista. Me fascinó y, en cuestión de meses, estaba dando mi primer concierto público.

–Los órganos de las iglesias a menudo pasan desapercibidos para el gran público. No para usted. ¿Con ellos se diría que hace usted milagros?

–Bueno, los milagros sólo los hace Dios. Yo sólo aprovecho mis posibilidades al máximo. Es cierto que muchas veces los órganos, creaciones monumentales del patrimonio del pasado, pasan desapercibidos. A veces porque no hay quien los toque y están como un ‘mueble bonito’. Sin embargo, sí es cierto que me han dicho que en órganos averiados parecía un milagro hacerlos sonar. Pero eso es la experiencia y la pericia.

–¿Cómo es la música de un órgano de siglos atrás?

–Distinta en ciertos aspectos y muy enriquecedora. La numerosísima presencia de instrumentos en las iglesias muestra lo importante que se consideraba. El órgano, no sólo acompañaba los cantos de los fieles, sino que tenía la misión de hacer pequeñas improvisaciones o rellenos entre las estrofas del canto gregoriano del día, de la liturgia de las horas, por ejemplo en Laudes, entre otras muchas. Por supuesto, cuando esto se cantaba a diario, incluso a varios coros. He ahí las magníficas sillerías con órganos incluidos que podemos ver en tantas iglesias, incluso de pueblos. Hoy día esto ha quedado reducido a algunos conventos muy específicos, comunidades y algunas catedrales.

–¿Es su música más solemne de lo que parece?

–No tanto, o para nada. Es verdad que muchas veces es una música profunda, porque ha sido creada para meditar y rezar con ella. Pero hay muchísimas piezas escritas para este instrumento como boleros, piezas de diversión, arreglos de sinfonías u oberturas famosas, que suenan en el órgano fantásticamente, debido a que es un instrumento muy grande, con enormes posibilidades. Una orquesta para uno solo, como yo digo a veces.

–¿Qué piezas, órganos, ha rescatado que más le han sorprendido?

–El actual órgano de San Dionisio (Jerez), que originalmente estaba en el cerrado convento del Espíritu Santo de las Dominicas; el del actual Seminario Mayor, el de Santa María de Arcos, y el del Carmen (Jerez), que fue siempre mi instrumento de estudio, donde preparé toda mi carrera y que hace cuatro años le cambié las 1.400 membranas de piel que lo hacen funcionar y que se estaban pudriendo. El de Alcalá de los Gazules, que toqué en el ciclo de inauguración de este instrumento allá por 2010, pero se volvió a abandonar y hace nada lo he recuperado con otro ciclo independiente, que dirijo y gestiono.

–Usted, de hecho, es responsable de un ciclo internacional de órgano que ha contado en su programa con el propio organista del Papa, Josep Solé.

–Es un motivo de orgullo. Estos días he dado un concierto de órgano en un importante ciclo en la Catedral de Málaga y, estando presentes organistas célebres y algunos de los principales organeros de España, todos conocían ya y hablaban maravillas de la existencia de este nuevo ciclo, en sus dos únicas ediciones dentro y fuera de España. Téngase en cuenta que el ciclo de conciertos de la Catedral de Málaga cumple 30 años. Es un éxito personal y de todo Jerez, pero nunca debemos olvidar el apoyo incondicional de los patrocinadores y de los Ayuntamientos participantes. Así como la disposición de la Diócesis y el Obispado. La respuesta del público también está siendo excelente. La unión de todos ha creado la fuerza. Esta era la única comarca o zona de España donde no existía ningún ciclo de órgano. Ojalá eche raíces. También me gustaría crear ‘Amigos del órgano’, como hay en otras regiones.

-Las nuevas generaciones ¿tienen interés en este instrumento?

–Desgraciadamente, en esta parte del mundo, es un instrumento muy desconocido. En otros países no pasa esto. Hace muy poco estaba ofreciendo un concierto en un pueblo cerca de Lisboa, y el organista responsable estaba dando clase a un montón de niños pequeños. Hay pocos organistas, y cada vez menos. Es verdad que es una carrera larga y difícil, pero aún más maravillosa y enriquecedora. Pero mucho chicos o jóvenes se conforman con aprender cuatro canciones para tocar en bodas o ceremonias y ganarse la vida, sin interesarle el instrumento ni su repertorio o promoción. Confiemos en que con la aparición del ciclo internacional y, a su vez, la creciente afición al órgano, se vayan recuperando instrumentos, hoy día en abandono.