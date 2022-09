“Cada día son más las personas que nos siguen”

–¿Cómo llegó el rock and roll a su vida?

–Pues como a muchos, por casualidad. Un día te cae en las manos un disco de Elvis y te preguntas: ¿este hombre de dónde ha salido? Era algo diferente al pop que se escuchaba en los 80. La programación en la tele como ‘La Bola de Cristal’, con los primeros años de Loquillo, de Los Rebeldes, General Lee..., fueron despertando mi curiosidad. Revistas como Discoplay y fanzines que se escribían por aquella época terminaron por atraparme.

–¿Es verdad que el rock and roll ha muerto… para los más jóvenes?

–Debido a que los géneros musicales que llegan hoy en día a los jóvenes a través de redes sociales, radio y tv no incluyen en su mayoría el rock'n roll, es complicado que un chaval se aficione a este género. Pero para eso estamos los numerosos club de rock’n roll, para dar a conocer este género o, mejor dicho, estilo de vida a los que aún no han tenido la suerte de conocerlo.

–¿Cuál es la historia del club que preside?

– The Rock and Roll Club nace en 2014. Un grupo de amigos, que constantemente nos trasladábamos a otras ciudades para asistir a festivales, decidimos traer el rock’n roll a Jerez, para ello montamos una asociación cultural y la inscribimos en el registro de asociaciones. Por aquel entonces éramos seis o siete, hoy somos más de 50. Cada vez son más los que quieren colaborar con nosotros porque valoran mucho la labor que hacemos. Tenemos socios de distintas localidades de la provincia, de Sevilla, Tenerife, Mallorca, etc.

–¿Qué tipos de festivales y eventos llevan a cabo durante el año?

–Nuestro principal evento lo celebramos en el mes de marzo en la Sala Paddock, en Jerez. Ahí es donde, por decirlo de alguna manera, ponemos toda la carne en el asador, solemos traer bandas internacionales de primer nivel. Son 12 horas de festival totalmente gratuito y diseñado en un ambiente familiar. Además de organizar otros conciertos a lo largo del año, colaboramos con instituciones como el Club Nazaret y el Ayuntamiento de Jerez, preparamos viajes a otras ciudades para asistir a festivales, celebramos convivencias entre los socios y este año esperamos recuperar nuestro tradicional concurso de bolos.

–¿Hay asociaciones hermanas en otras provincias andaluzas?

–La verdad es que podríamos decir que Andalucía es la cuna del rock’n roll de España. Aquí es donde más clubs hay (Rockin Swarm en Sevilla, Sun Coast Rockin Club en Málaga, The Fly Riders en Algeciras, Rock Me Baby en Jaén, Rocker Club de Ubrique, por nombrar algunos). Uno de los mayores festivales a nivel mundial se celebra todos los años en Torremolinos, Rockin Race Jamboree. En bandas tampoco nos quedamos cortos: The Radions, Lojo & The Mojos, Johnny Moon & The Selenites, La Perra Blanco, Sun Rockets... Y, para rematar, una de las grandes discográficas del género, la Sleazy Records.

"Podríamos decir que Andalucía es la cuna del rock and roll en España, es donde más clubs hay”

–Sun Rockets son unos habituales de sus citas. Fueron los encargados de cerrar el último Rockin Sherry, en Jerez. Su líder, Diego Cruz, con una voz prodigiosa, es concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Almería. ¿Qué puede hacer la política por el rock’n roll?

–Lo de Diego Cruz es punto y aparte. No sabemos el privilegio que tenemos en Andalucía de contar con una voz como la de Diego y su banda, The Sun Rockets. Con respecto a la política, por una vez me voy a mojar. Ya lo dije en el Rockin Sherry y lo repito: necesitamos políticos valientes en cultura, políticos que apuesten por la diversidad cultural. Existe cultura más allá del flamenco, el carnaval y otros géneros de apuesta fácil. Hay mucha gente que demanda otras cosas y cuando se ofrecen, responden como en el Rockin Sherry. Es imperdonable que en Jaén se deje de celebrar un festival de rock’n roll que atraía gente de toda la comunidad y llenaba bares y hoteles por discrepancias políticas.

–Habrán recorrido España y parte de Europa con el club y sus festivales. ¿Cómo se trata el rock and roll por ahí?

–Los festivales de rock’n roll a nivel nacional los podríamos denominar encuentros familiares. Casi siempre somos los mismos. Encontrarte con amigos que comparten los mismos gustos de distintas partes de la geografía española es muy gratificante, aparte de la legión extranjera, que son mayoritaria en estos eventos, a nivel internacional. Inglaterra, Francia, Alemania, Finlandia o Bélgica cubren Europa de festivales todo el año y, sin olvidar, el mítico festival ‘Viva Las Vegas’ en la ciudad de los casinos, un privilegio para los más devotos.

– ¿Cómo vendería a un chaval amante del rap, que no tenga experiencia en el rock and roll, un disco de Crazy Cavan?

–Desgraciadamente, Cavan nos dejó de forma repentina en 2020. Él y su banda marcaron un antes y un después en el revival del rock’n roll de los 80. Creó un género que hoy es imitado por muchos, tuvimos la suerte de disfrutarlo en Jerez en 2014. Crazy Cavan no necesita ser vendido, es único.