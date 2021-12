“Es un error confundir literatura infantil y juvenil con literatura ñoña”

Escritor, guionista, dramaturgo y director de cine, Roberto Santiago (Madrid, 1.968) es el autor de Los Forasteros del Tiempo y Los Futbolísimos, una de las colecciones de literatura infantil más vendidas en nuestro país en los últimos años y que ha sido traducida a varios idiomas. A ellas se suma ahora Los once (Destino). Pero no toda su obra está orientada al público más joven. Ha escrito y dirigido, entre otras, las películas El penalti más largo del mundo (nominado al Goya al Mejor Guión) o El club de los suicidas, y varias series de televisión.

-Con cinco millones de ejemplares, es el autor nacional que más libros ha vendido en España en la categoría de literatura infantil y juvenil. Este récord debe ser todo un honor, ¿no?

-Es un honor, por supuesto, además de ser algo que todavía no me creo, muy sorprendente. Como escritor siempre sueñas con llegar a la mayor cantidad de lectores pero no podía imaginar que Futbolísimos y Los forasteros del tiempo iban a llegar tan lejos, a tantos ejemplares, a tantos países...

-En su biografía aparece como director de cine, guionista, dramaturgo y escritor. ¿Cómo se define?

-Todo esto tiene en común el contar historias. Ahora estoy más volcado con la novela, acabo de estrenar una serie de televisión... Aunque pueda sonar muy diferente, son facetas similares, distintas caras de la misma moneda. Sé que hay gente a la que le gusta que me especialice pero a mí no me sale así, no voy planificando.

-¿Cómo surge este proyecto para convertir a niños y niñas en superlectores?

-Los once y todo lo que engloba este proyecto ni siquiera es idea mía, es de los propios niños. Yo hago muchos encuentros en librerías, bibliotecas... Ellos me preguntan, me comentan ideas y yo también les pregunto. Y uno de los temas recurrentes son los superhéroes, que siempre se han asociado más al cómic y al joven adulto. Como me apasionan los superhéroes, me apetecía hacer algo que casi no se ha hecho, que no es que sea original, porque aquí no hay nada original: literatura infantil con niños y niñas que son superhéroes y superheroínas.

"Es una obligación de todos los escritores que el lector quiera pasar a la página siguiente"

-Superhéroes y fútbol parece la combinación perfecta para triunfar.

-Ojalá encante a los lectores. El fútbol me ha acompañado en mi trabajo como escritor, como director, ya no sólo con Futbolísimos, también con la película El penalti más largo del mundo. En mis libros siempre hablo de fútbol base, en el que se valora el trabajo en equipo, no el fútbol de los fichajes millonarios, que no me interesa. Y si le añades superhéroes, sí, parece una combinación buena. Yo me guío mucho por mis instintos y el Roberto niño de 9, 10 años querría leer esos libros.

-Los once es la primera colección del multiverso Superhéroes, una saga de varias colecciones que comparten el nexo de los superpoderes.

-Sí, es un proyecto muy ambicioso. Son varias colecciones. Hemos empezado con Los once, luego Las princesas rebeldes, después vendrá Los gamers piratas y Escuadrón K. Son temáticas distintas unidas trasversalmente por los superhéroes y las superheroínas, niños y niñas que cuando cumplen 11 años reciben superpoderes: al principio tienen miedo, no saben qué hacer y buscan a otros a los que les pase lo mismo. Habrá muchos guiños y personajes que se crucen entre colecciones. La idea es que éstas se junten en una con todos los personajes de todas las colecciones, al estilo Marvel.

-En la colección jugará un papel importante la transmisión de valores como la amistad, el trabajo en equipo, la igualdad... ¿Puede un libro hacer la competencia a las pantallas?

-No debemos ver los libros y las pantallas como enemigos. Las pantallas bien usadas son muy útiles y pueden fomentar valores positivos. Pero son formatos complementarios. Un libro produce evidentemente otro nivel mucho más alto para aprender a pensar, a elaborar ideas... Ofrecen estímulos diferentes. El primer valor que debe que tener un libro es enganchar al lector, es una obligación de todos los escritores que el lector quiera pasar a la página siguiente, que necesite saber cómo continúa la historia. Y la literatura infantil además tiene la responsabilidad de transmitir valores positivos.

-¿Cómo se engancha a un niño o a un adolescente a la lectura?

-Es difícil. No hay trucos pero sí pistas: es esencial no obligar a leer porque el libro se convierte en algo negativo. Cada uno elegirá su propio libro, siempre habrá uno esperando. Y más importante es el ejemplo: si ven que lees en casa, que es algo habitual, que disfrutas leyendo, tienes muchísimas posibilidades de que lean.

-Según los datos del estudio de hábitos de lectura en España de 2020, éste baja casi 30 puntos a partir de los 15 años. ¿Qué estamos haciendo mal?

-Es una edad muy complicada. Todos hemos sido adolescentes, nos hemos querido rebelar contra todo y necesitado cambiar nuestras conductas. No sé si estamos haciendo cosas mal, sin duda también, pero creo que hay que estimularles, no tanto el hecho de que sientan la obligación de leer como el que encuentren lecturas que les acompañen en ese periodo de la vida, que sientan que son libros tan rebeldes como ellos... Muchas veces, la literatura infantil y juvenil se ha confundido con una literatura más ñoña, donde en vez de valores había moralina. Eso es un error, por suerte cada vez hay menos. Hay que mostrarles el camino de que leer es lo mejor que pueden hacer para que nadie les diga qué ideas seguir y formen las suyas propias.

-El lanzamiento de esta colección coincidió con el estreno de la serie Ana Tramel, basada en su novela y de la que es guionista. ¿Cómo se ve en el futuro?

-No tengo ni idea. Nunca he planificado mi carrera, me he guiado por lo que me apasionaba y pienso seguir haciéndolo mientras me dejen. Esta colección me va a llevar mucho tiempo, pero siguen otras producciones y también estoy con una novela negra. A corto plazo lo tengo claro pero a medio no lo sé, espero sorprenderme.