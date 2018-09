"La escasez de talentos digitales es dramática"

Carlos León (Sevilla, 1968) dirige un equipo especializado en la aplicación de la inteligencia artificial a sistemas industriales complejos. Fue vicerrector en la Universidad de Sevilla, pero ahora está centrado en la investigación y la docencia. Como profesor, percibe el ser y el estar de los jóvenes -nativos digitales- muy diferentes, dispersos pero dotados de grandes potencialidades. Preocupado por la falta de vocación y talento en la era de la información, este experto en tecnología electrónica acudió recientemente al Congreso de los Diputados para hablar sobre ciberseguridad y ciberdefensa, el mundo que viene.

-¿Son los datos el nuevo petróleo?

-Un gran porcentaje de la creación de riqueza está hoy vinculado a la explotación de la información. Las primeras empresas en los índices bursátiles están basadas en datos, empresas tecnológicas nuevas y cuyos activos son intangibles.

"Con las redes, cualquier agente exógeno que quiera influir sobre la opinión pública puede tenerlo sencillo"

-Y, como el petróleo, el acceso a los datos podrá provocar guerras.

-Podría hacerlo la consecuencia de acceder a los datos. Aunque no hay pruebas concluyentes, parece que ha habido injerencias de terceros países en elecciones de democracias occidentales para buscar resultados favorables a sus intereses. Los cambios de Gobierno o del sistema que acarreen sí podrían tener consecuencias directas sobre los ciudadanos.

-En este nuevo orden, los estados no dudan en influir en las redes sociales.

-En las redes es difícil separar información y opinión. Los usuarios tendemos a no contrastar las fuentes y estamos un tanto indefensos. Al ser un sitio de acceso inmediato de una cantidad enorme de personas, cualquier agente exógeno que quiera influir sobre la opinión pública puede tenerlo sencillo si sabe cómo hacerlo.

-También nos controlan... La ciencia ficción es ya una realidad.

-Los estados y las corporaciones monitorizan qué sucede, qué temas son trendic topic, quién opina, quién tiene más seguidores... Hay técnicas de ingeniería social que antes eran difíciles de aplicar pues no podían llegar a una gran población. En la radio y la televisión puede dirigirse un mismo mensaje a muchas personas. En las redes, no sólo puedes mandar ingentes cantidades de información, sino que puedes adecuarlas a un público concreto.

-Hay quien percibe cierta impunidad en la ciberdelincuencia.

-La ciberdelincuencia no es impune en nuestro estado de Derecho. Casi todo lo que se hace en la red deja un rastro. Si uno comete un delito, probablemente pueda llegarse al ordenador desde el que se hizo. Otra cosa es que ese ordenador esté en otro Estado sobre el que no haya capacidad legal de actuar.

-Es difícil ponerle puertas al campo.

-Si hubiera un sistema de justicia universal, el ciberdelito podría perseguirse como cualquier otro delito. Existe la ilusión de impunidad porque no es igual robar un banco con un antifaz y una pistola que hacerlo sentado desde no se sabe dónde. Muchos ciberdelitos no trascienden por el daño reputacional que provocan. ¿Qué es mejor para un banco que sufre un ataque que compromete la integridad de las cuentas de los clientes: hacerlo público o resarcir el bien evitando el daño reputacional? Por eso no aflora parte del ciberdelito.

-Da miedo que un ciberterrorista pueda acceder al control de un aeropuerto.

-No es fácil que un ataque comprometa una estructura crítica esencial. La estrategia nacional de seguridad establece sitios con especial protección también en lo digital. Para que un ataque sea efectivo contra esas infraestructuras tendría que tener el respaldo de otro Estado y eso tendría como consecuencia una inmediata declaración de guerra convencional.

-Ya hay ataques de baja intensidad a ciudadanos.

-De aquí a pocos años, rara será la casa nueva que no tenga automatizada la climatización, la apertura de las puertas, la iluminación, las persianas... Qué pasa si hackean una casa y te quedas encerrado, como ya ha ocurrido. No preocupa tanto el impacto en las infraestructuras críticas como en la vida de los ciudadanos.

-Llegará el día en que las máquinas nos oigan, nos hablen y hasta tomen decisiones.

-Creo que fue Facebook el que hace poco desarrolló un robot basado en inteligencia artificial, un programa autónomo que intervenía en las redes sociales. Ese programa detectó a otros y crearon un lenguaje desconocido para el humano, algo para la que no estaban programados. Lo relacionado con la ética en programación es un campo a desarrollar, sobre todo en el ámbito de la reflexión social y legislativa.

-¿Cómo de lejos estamos ante la llegada de una inteligencia artificial del tipo de Blade Runner?

-Hay una inteligencia artificial que intenta imitar la humana, pero que carece de sentido común, algo complicadísimo de programar. No tenemos un conocimiento exacto de cómo surge la inteligencia y la conciencia a partir de la química y los impulsos eléctricos del cerebro. Y, si no sabemos resolver ese problema, no podremos hacerlo en las máquinas. Cuando lleguen esos robots como en Blade Runner, quizá habría que programarles aspectos morales, habría que ver si serían más inteligentes que nosotros, si les daríamos derechos...

-¿Qué hacer ante la desaparición de los empleos provocada por la irrupción de la era digital?

-Siempre que se ha introducido una tecnología se ha destruido el empleo existente y se han creado nuevos. El cambio ahora es la velocidad de las transformaciones. Se destruyen empleos más rápidamente de lo que se crean. Y, aunque ha sido así a lo largo de la historia, ahora mismo no sabemos si se van a crear posteriormente.

-¿No hay escasez de vocaciones y, por tanto, talentos en el mundo digital?

-Es algo dramático en todos los países. Las carreras tecnológicas son áridas y echan para atrás a mucha gente. Tenemos además el problema de que las chicas están poco inclinadas a las carreras tecnológicas. Habría que transmitir que son estudios con una buena inserción profesional y un desempeño satisfactorio.