Olivier Norek (Toulouse, 1975) fue capitán de la Policía Judicial durante 18 años. Ahora está centrado en su carrera literaria, en la que ha vendido más de 800.000 ejemplares con sus novelas en Francia. De la mano de Plataforma Editorial, publica en España Impacto, un eco-thriller que nos sitúa en la época pos-Covid. Su protagonista, Virgil Solal, lucha con tácticas antiterroristas contra la catástrofe ecológica que se nos avecina. Norek busca despertar nuestra conciencia verde.

–¿Qué tiene de autobiográfica su nueva novela, Impacto?

–Una autobiografía sólo trata del autor. Aquí, en esta novela, en forma de investigación policiaca, hablo del futuro de todos nosotros. Como si fuera la novela de nuestra historia futura. No sólo la mía, sino la suya y la de todos... ¿Hasta cuándo vamos a dejar que la contaminación y el calentamiento global causen 20 millones de muertes al año sin reaccionar? Esa es la pregunta que se hace mi antihéroe, Virgil Solal... ¡y decide actuar!

–Virgil Solal, el protagonista de su eco-thriller, ¿es un poco Quijote? Se enfrenta solo a los gigantes energéticos.

–Don Quijote está un poco loco, es un poco soñador, confunde los molinos de viento con gigantes y a campesinas con princesas. Por desgracia, Virgil Solal no está ni loco ni es un soñador, es un hombre que ha decidido cambiar las cosas a través de la violencia. ¿Es esta la solución correcta? Pero sucede que cuando nadie escucha las advertencias, cuando las explicaciones más científicas y serias se dejan de lado en beneficio del beneficio económico, ¿qué nos queda? ¿Cuántas grandes revoluciones han tenido lugar sin violencia? ¡Ninguna! Y sin embargo, ¿es esa la única opción que nos queda? He contado esta historia para que eso no ocurra, he creado un monstruo con la esperanza de que nunca exista.

–¡Qué difícil es situarse en un mundo pos-Covid cuando aún no vemos el final de la pandemia!

–Pues acostumbrémonos a ello. El Covid es un virus bebé, a pesar de todas las muertes que ha causado. Con el deshielo del permafrost, serán virus de cientos de miles de años de antigüedad los que despierten, unos virus terriblemente más letales. Proteger nuestro planeta, permitir que respire, significa protegernos de posibles pandemias futuras.

–¿La conservación de nuestros recursos naturales debe pasar al primer plano de nuestras preocupaciones?

–Es una pregunta curiosa. Imagine que tiene en su nevera 14 comidas, para una semana completa. Ahora imagine que al segundo día se lo ha comido todo... Ahí tiene una metáfora de cómo tratamos nuestros recursos naturales. Algunos son limitados y contaminan nuestro hábitat, como el petróleo, el carbón, el gas. Otros son ilimitados y protegen nuestro futuro, como el viento, el agua, el sol. Pues resulta que elegimos la opción equivocada.

–¿El deshielo del Ártico debe ponernos el máxima alerta?

–El deshielo en general. Simplemente porque producirá un aumento del nivel de las aguas, inundando millones de kilómetros cuadrados habitados y creando refugiados climáticos. Los últimos estudios serios afirman que, en los próximos veinte años, entre 200 y 500 millones de refugiados climáticos vendrán a morir a nuestras fronteras... Y nosotros, ¿qué haremos? ¿Realmente crees que vamos a tenderles la mano? ¿Piensas que el hombre está dispuesto a sacrificar su comodidad por el prójimo? Después de 18 años de trabajo policial, una profesión que permite conocer mucho de nuestra sociedad y de nuestra forma de pensar, creo que puedo decir que no...

–¿Somos egoístas, miramos sólo el corto plazo?

–Y, sin embargo, eso es exactamente lo que debemos hacer. No nos queda más remedio que asumir el mayor reto de la humanidad y superarnos. Debemos luchar por el mañana, un mañana que nosotros no veremos. Pensar en el otro. Luchar por un planeta en el que no viviremos, por unas generaciones que no conoceremos. Dentro de 50 años, los libros de historia nos dirán si el ser humano es el más bello milagro del universo o sólo un lamentable virus que se autodestruyó. Interesante, ¿no?

–¿Nos perdonarán las generaciones futuras?

–Que no pierdan su tiempo con nosotros. Que nos perdonen o no, ésa no es la cuestión. Las generaciones futuras tendrán bastante que hacer para reparar nuestra codicia, nuestra bulimia, nuestro exceso de consumo, nuestro egoísmo, nuestra contaminación, el asesinato deliberado de nuestro hábitat, de su fauna y su flora... Cuando miro a mi pequeña ahijada, me digo que tendrá que corregir el rumbo que seguimos en el último siglo, y que tendrá pocos años para hacerlo.

–¿Entiende por qué hay negacionismo?

–Sí. Porque me parece lógico pensar que el miedo genera reacciones extremas, ya sea de violencia o de negación. Aunque es un poco absurdo, ya que todos, absolutamente todos los científicos describen casi el mismo escenario. Negar un peligro nos permite creer que no existe. Pero cuando dentro de 40 años no quede un solo pez comestible en los océanos, cuando las olas de calor sean seis veces más frecuentes y duren dos veces más, cuando tus hijos pierdan diez años de esperanza de vida solo por el hecho de vivir en una ciudad, nadie podrá negar la realidad.

–Hay expertos apuestan que advierten de que la próxima gran guerra será por el agua.

–Guerra por el agua. Guerra por el aire. Guerra por todo lo que es esencial para el ser humano. Desgraciadamente, eso ya está sucediendo. Hoy, un cuarto de la humanidad no tiene acceso al agua potable. En diez años, será la mitad del planeta. Hoy en día, en el mundo, 1.800 conflictos armados tienen que ver con el agua. Es una guerra que ya ha comenzado.

–Veamos el lado positivo de su eco-thriller. ¿Espera que despierte conciencias?

–Es a lo que aspiro, pero me temo que suceda lo contrario. No aprendemos gracias a la objetividad y la positividad, sino con miedo y desastres. Prometemos dejar de beber siempre que nos despertamos con resaca. Prometemos conducir más despacio después de sobrevivir a un accidente de coche. Prometemos dejar de fumar al ver a nuestro médico fruncir el ceño cuando observa una radiografía de nuestros pulmones... El hombre nunca ha aprendido con caricias, sino con golpes. Es sumamente triste.

-El mundo está virando a ecologista. ¿Lo suficientemente rápido?

–No, para nada. ¿Conoce los superpetroleros, esos gigantescos barcos de miles de toneladas que recorren los océanos? Cuando el capitán de uno de esos barcos da la orden de virar, tarda muchas millas en hacer la maniobra, debido al tamaño del barco. Así que piense en la humanidad como un millón de supertanqueros atados unos a otros. Las decisiones que tomemos por el bien de la humanidad tardarán décadas en ser efectivas. No tenemos tiempo, de hecho ya vamos con medio siglo de retraso. Es hoy, sin esperar más, cuando debemos tomar las decisiones correctas, adoptar las leyes correctas. Mañana será demasiado tarde. Cuando una gran empresa contaminante te asegura que en 2040 hará esto o aquello, los efectos se notarán en 2060... ¿Cree que tenemos tanto tiempo?

-¿Biden podrá arreglar los desaguisados de Trump?

-Biden lo quiere, y eso ya es un buen punto de partida. Europa se siente menos sola con los Estados Unidos a su lado. Ahora necesitamos convencer a China y a la India, ¡porque no tendremos éxito sin ellos!

-¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo?

-Estamos tan lejos de encontrar respuestas en las energías verdes, que si hoy se acabara el petróleo, veríamos el comienzo de una guerra mundial. Hay que esperar que seremos capaces de avanzar lo suficientemente deprisa como para que, cuando eso suceda, dispongamos de algunas alternativas. Lo triste es que ya existen, pero no las financiamos lo suficiente. En Francia, un ingeniero ha demostrado que con la inundación del valle de Abondance, podríamos construir un número de presas hidroeléctricas suficiente para generar energía verde para toda Francia. ¿El coste de este proyecto? 40.000 millones de euros. El coste de la evasión fiscal en Francia es de 80.000 millones al año. Pero preferimos dejar que las grandes empresas escondan su dinero en los paraísos fiscales. ¿Por qué estamos tan locos?

-¿Los gobiernos están apostando por energías sostenibles o es una pose?

-¿Qué podemos esperar de los gobiernos, cuando resulta que son menos poderosos que las GAFAM y las empresas con las que trabajan? Por ahora, lo que tenemos sobre todo es greenwashing y marketing, para tranquilizar a la gente. Mañana, no tendremos más remedio. Pero mañana, ¿tendremos aún tiempo de revertir las cosas, de salvarnos? Porque de eso se trata. Nada menos que de salvar a la humanidad.