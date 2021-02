"El mayor bioterrorista es la naturaleza"

El mismo año que nació en Burgos, en 1964, se creó en Estados Unidos el índice de citas científicas, en cuyos registros Adolfo García Sastre constará en un lugar de honor con más de medio millar de artículos a sus espaldas. Especializado en la mejora de la vacuna de la gripe en el Monte Sinaí de Nueva York, este científico se ha hecho célebre a la fuerza durante este año de pandemia por el modo de divulgar y por su bonhomía. De un trabajo de él y su equipo, promovido por Pharma Mar, ha resultado un antiviral contra el Covid-19 que en la fase 2 ha ofrecido resultados esperanzadores.

– El ébola, el cólera y el Covid-19 los producen virus y bacterias, seres que no se perciben a simple vista. ¿La invisibilidad aumenta el temor?

– Como todo lo que no se ve, el miedo siempre es mayor. Creo que es porque se asocia a lo desconocido, a la oscuridad.

– El ruido que dan es menudo.

– Sí, pero la mayoría de los microorganismos da beneficios. Sólo una parte ínfima es perjudicial. La flora bacteriana del intestino nos ayuda a digerir los alimentos, proporcionándonos las sustancias necesarias para mantener la salud. Si no hubiera virus marinos, las algas se harían tan abundantes que los océanos colapsarían y, con ellos, la mayor parte de la vida en nuestro planeta.

– ¿Qué enfermedades dejarán de tener los niños del futuro?

– Los avances en medicina han logrado acabar con enfermedades que han sido hasta entonces intratables. Yo espero que siga ocurriendo.

– ¿Y qué enfermedades que hoy desconocemos tendrán los niños del futuro?

– Las más preocupantes son los patógenos multirresistentes a los tratamientos que tenemos disponibles y los patógenos zoonóticos, que son los que saltan de los animales a los humanos. Ha sido el caso del virus SARS-CoV-2 o, yendo un poco más lejos, el virus del VIH, el del sida.

– Si la religión ha tendido a ser un obstáculo para la ciencia, ¿lo es ahora la pseudociencia? ¿Es el terraplanismo, por citar una pseudoteoría conocida, lo que ha sido en la historia la lectura intolerante de un versículo?

– Las noticias falsas y la pseudociencia siempre han sido un obstáculo. El problema ahora es que llegan más rápido y a más gente que antes.

– ¿Por qué resulta más sugestiva la pseudociencia que la ciencia?

– A veces la pseudociencia proporciona una explicación que, aunque incorrecta, es más humana que la ciencia. Al basarse en la verdad, la ciencia está deshumanizada. Pero no pretende dar una explicación al sentido de la vida, sino a cómo funciona la vida.

– ¿Es más fácil creer que el coronavirus forma parte de una estrategia de guerra bacteriológica y no que la ciencia del siglo XXI es incapaz de controlar la irrupción de nuevos patógenos?

– Pues sí, la explicación de una estrategia de guerra es más humana que la de que el mayor bioterrorista es la naturaleza, que es la verdad. Es más fácil aceptar que este virus ha sido fabricado por hombres malvados que por la propia naturaleza, pero no, el hecho científico es innegable. Éste es un virus que se ha originado como fruto de la evolución natural.

– Del origen del SARS-CoV-2 quedó la cuestión en un murciélago como primer agente del que salta luego a un pangolín, ¿no? ¿Pero cómo sucede exactamente ese proceso?

– Es una especie de lotería al revés. La mayor parte de los virus no puede saltar. Pero en la naturaleza siempre puede aparecer uno que sí puede. El problema se origina si se da la casualidad de que este virus entra en contacto con un hombre. Son casos excepcionales, no suelen ocurrir, pero eso no significa que no puedan ocurrir nunca. De hecho ocurren, aunque muy de cuando en cuando. Lo que pasa es que cuando ocurren es un desastre pandémico.

– Advertían los virólogos ya en verano de que, más que la síntesis de la vacuna, lo complicado sería armar un plan de vacunación para toda población. ¿Tan previsibles eran los problemas que iban a presentarse ahora?

– Está claro que bien organizados no estamos. Uno de los problemas es la falta de cooperación internacional y falta de cooperación entre los distintos partidos políticos dentro de una nación.

– ¿Impedirán estas primeras vacunas que el virus siga propagándose?

– Es improbable. El virus seguramente siga circulando pero en una proporción mucho más baja de gente.

– ¿Cuándo estima que habrá una inmunidad suficiente que debilite la circulación del virus para que vuelva la verdadera normalidad?

– Cuando haya una mayoría de vacunados. Pero no sólo está el regreso a la normalidad, también está la reducción de las hospitalizaciones y de las muertes. Podemos volver a la normalidad con mil muertes al año, pero es mejor cien muertes al año que mil y aún mejor diez o ninguna.

– La aparición de las vacunas ha silenciado los avances en los tratamientos contra el Covid-19, sin embargo llega la plitidepsina, en la que algo ha tenido que ver usted. ¿Eureka?

– Todavía hay que probarlo en los estudios controlados en pacientes de la fase 3.

– La cloroquina acabó teniendo menos papeles que una liebre.

– Se empezó a usar sin ningún estudio que realmente dijera que funcionara en pacientes, un error.

– El remdesivir finalmente sí ha servido.

– El remdesevir tiene un efecto, pero sólo si se da en una fase temprana de la infección. Creo que lo mismo posiblemente sea cierto para la plitidepsina, pero, como digo, hay que comprobarlo.

– Entre los investigadores se habla de creatividad, de que el investigador debe ser creativo. ¿Qué une un hallazgo científico a, pongamos, un baile por alegrías?

– El duende.