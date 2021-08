"Hemos normalizado comer con miedo"

Julia Jiménez es dietista-nutricionista especializada en Nutrigenética y Nutrigenómica y Mindfulness y Gestión Emocional. Fundadora y directora de la consulta de psiconutrición No Sé Qué Cenar (@nosequecenar), se dedica a la nutrición consciente en su consulta privada, imparte cursos y talleres, y a través de sus redes sociales promueve una forma de vida saludable y sostenible. Autora de Otra nutrición es posible (Zenith), ha colaborado como asesora en diferentes medios de comunicación.

-"Hemos normalizado la idea de que delgado es sano es lo mismo, pero la salud no está en el peso". ¿Necesitamos un cambio de actitud? ¿Qué ha fallado para llegar a esto?

-La salud no se determina por el cuerpo, ni la física ni la mental. La salud, entendiéndola como completo estado de bienestar físico y mental y no sólo la ausencia de enfermedad, no viene acompañada de una imagen determinada. Salud y delgadez no siempre van de la mano. Lo que falla es nuestro sistema de creencias. Vivimos en un sistema dominado por la cultura de la dieta y es difícil escapar de ello si no lo cuestionamos. La sociedad, la industria, nos quiere inseguras, manipulables. Inseguras generamos más riqueza.

-¿Cómo es, en general, nuestra relación con la comida?

-Desgraciadamente es común la relación disfuncional con la comida, el cuerpo y el entrenamiento. Estamos muy desconectados de las necesidades del cuerpo y somos esclavos de una mentalidad rígida y poco flexible. Hemos normalizado determinadas conductas como comer o entrenar con un objetivo estético concreto y no como necesidades vitales fisiológicas. La salud mental es la gran olvidada.

-¿Cuál es el mayor error nutricional que solemos cometer?

-Depende mucho del colectivo. Por ejemplo, en población carnista, es muy común un exceso de consumo de carne. En términos generales, sería muy positivo aumentar el consumo de frutas, verduras, frutos secos naturales y semillas molidas; y reducir el consumo de harinas, incluido el pan, y ultraprocesados. En personas no veganas, es común olvidar las legumbres.

-¿En qué consiste el Plato de Harvard?

-Es una guía nutricional para la población general que se caracteriza por siguiente distribución de alimentos en el plato: al menos la mitad deben ser vegetales y frutas, un cuarto del plato lo componen los alimentos altos en hidratos de carbono complejos, el otro cuarto alimentos ricos en proteína y una fuente de grasa como topping o para cocinar.

-¿Nos equivocamos restringiendo alimentos?

-Sin duda. Hemos normalizado la restricción bajo la excusa de la preocupación de la salud. Es cierto que no todo el mundo sufre un TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria) pero una cantidad abrumadora de personas viven una relación disfuncional con la comida, el entrenamiento y con su cuerpo. No es necesario sufrir un trastorno para estar limitado por miedos y creencias acerca de lo que "puedo o no permitirme" comer en función de sus calorías, grasas o azúcares. Hemos normalizado comer con miedo, entrenar con miedo… Sí. Miedo a engordar, a perder los "logros estéticos" que tanto sacrificio nos cuestan. Hemos normalizado restringir la vida, el ocio y la felicidad en pos de un objetivo estético que disfrazamos desde la justificación de la salud.

-Afirma que no es suficiente sólo contar y medir calorías y macronutrientes.

-A pesar de que las calorías determinan en gran medida la ganancia o pérdida de peso, los macronutrientes y micronutrientes controlan en gran medida la composición corporal. No es lo mismo consumir 1600 kcal exclusivamente de grasa que hacerlo sólo de proteínas porque la respuesta metabólica en el cuerpo no es la misma. Tampoco es lo mismo el consumo predominante de grasas trans que el de grasas poliinstaturadas, o el consumo de azúcares simples o refinados que el de hidratos de carbono complejos. Y si vamos más allá, tampoco es lo mismo consumir los nutrientes en su matriz, el alimento o materia prima, que en forma de procesado.

-¿Cuál es el vínculo entre las emociones y la comida? ¿Es "malo" comer de forma emocional?

-El hambre emocional es el acto de experimentar emociones, normalmente placenteras, mientras comemos y puede ir acompañada o no del hambre fisiológica. El hambre emocional puede desarrollarse de forma funcional y positiva para el individuo (tomar una onza de chocolate aunque no exista hambre fisiológica) o de forma disfuncional y con sentimientos que pueden resultar desadaptativos, como la culpa y la vergüenza. La alimentación emocional no es mala; es sana y necesaria. Necesitamos experimentar el hambre en todos sus tipos. Experimentar emociones agradables al comer no es nada por lo que culparnos o señalarnos, es signo de que somos humanos.

-¿En qué consiste el mindful eating o alimentación consciente?

-El mindful eating o alimentación consciente hace referencia a aplicar la práctica de la atención plena a la experiencia del acto de comer y todo lo que la rodea. Ello nos permite escuchar y conocer mejor a nuestro cuerpo, observar y conocer las sensaciones de hambre y saciedad y saber si tienen lugar en el estómago, en la mente, en el corazón, etc.

-¿Cuáles serían los consejos clave a la hora de hacer la compra?

-Si compras un alimento y no tiene etiqueta, probablemente hayas adquirido una materia prima: frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos, carne, pescado… Si un producto no tiene información nutricional suele ser buena señal porque es un alimento no procesado. Este consejo no podría aplicarse como verdad absoluta pero es difícil hacer una cesta de la compra poco saludable si se acude al mercado en vez de al supermercado. No hay nada más beneficioso para tu salud, tu planeta y tu economía que comprar fresco, natural, local, de temporada y ecológico (si es posible).

-¿Por dónde recomienda empezar a una persona que quiere cambiar su forma de alimentarse?

-Sin duda, por acudir al dietista-nutricionista.