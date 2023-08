“Ya no sabría vivir sin el vértigo de la inestabilidad”

–Acaba de recibir el primer premio del Certamen Nacional de Pintura Ocaña. Su primer premio.

–Sí. Es el primer premio que recibo como tal en mi carrera. Sí me han comprado obras en certámenes como el de Utrera, que es bolsa de compra. Pero sí, es la primera vez que me dan un premio. Y claro, muy contenta porque además de la ayuda económica, te anima, te motiva. Es un empujón. Te estimula. Al principio participaba en concursos, luego lo dejé, y ahora he vuelto.

–Lleva 40 años en la profesión. También estimula, como un premio, exponer en salas de primer nivel.

–Sí, muchísimo. Es igual de relevante. La cuestión es que la obra se haga visible. Al ser certámenes, se mandan a diferentes puntos fuera de tu territorio donde ven tu obra. No sólo consiste en ganar, antes te la tienen que seleccionar. El circulo de un cuadro se cierra haciendo visible tu trabajo.

–¿Qué retos encara en cada obra que comienza?

–Suelo empezar sin saber qué va a pasar, dejándome llevar. Cuando tu cabeza está en eso, suelen aparecer cosas con las que no contabas. Por norma sale todo lo opuesto a lo que pensabas. Arrancas con tu idea y en el procesos surgen cosas que te emocionan o que te producen ese entusiasmo y esas ganas de seguir investigando por ahí. La pintura la entiendo yo como una investigación. La curiosidad es lo máximo. Enfrentarte a un lienzo en blanco da vértigo, pero también es un reto tanto técnico como de expresión.

–¿Cómo sabe que un cuadro no está cumpliendo esas dos premisas?

–Cuando me aburro. Es síntoma de que tengo que darle un cambio. La obra sale aburrida y el espectador lo nota porque no hay ningún interés. Siempre hay que ponerse un reto.

–Y se sorprende a sí misma...

–Sí, sí (ríe). Me pongo nerviosa cuando veo algo que me llama la atención. Y cuando tu cabeza está en eso, pues empiezas a ver cosas... Y como yo trabajo con maquetas previas, pues mientras las estoy haciendo, estoy viendo todas las posibilidades que hay. Las fotografío para captar la luz, que en mi obra es fundamental. Todos mis cuadros tienen una maqueta previa, hechas con materiales que tengo por casa, cartones, acetatos, plastilina... Todo me sirve. Me interesan mucho los materiales de andar por casa. No compro nada, casi que tengo un pequeño Síndrome de Diógenes. Cualquier cartoncito, una caja de cremas... Incluso hago maquetas a mis alumnos y les creo composiciones. El proceso es sobre todo intuitivo.

"La pintura la entiendo yo como una investigación; un reto tanto técnico como de expresión”

–Usted trabaja especialmente con tinta china. ¿Qué ve en ella?

–Siempre se me dio bien. Con el lápiz también me entiendo a la perfección. Conocerla más a fondo fue a raíz de que tuve que irme de mi casa de Sevilla, por una reforma, a la de mis padres en Jerez, hace años, sólo con lo imprescindible: un pack de supervivencia con un bote de tinta china, dos pinceles y un cuadernito. Y me dediqué a conocer la técnica y todas sus posibilidades. Hay que ser muy paciente y conocerla bien. No te puedes equivocar. Es algo que me apasiona, sobre todo, el papel, que cuando es bueno es el mayor de los placeres, mejor para mí que la tela. Te emociona. Y la tinta, como material milenario, que siga hoy día... Se puede decir que mantenemos una conversación, el cuadro te habla, te va pidiendo. Es un rato que no te puede quitar nadie. Cuando la gente ve las obras nadie piensa que es tinta china, sino carbón, grafito o fotografía. Y con los formatos tan grandes, pues el espectador flipa.

–Está exponiendo en Algeciras, en un espacio muy peculiar, la sala AlCultura.

–Sí, precioso. Hasta el 2 de octubre. Unas originales instalaciones a base de contenedores del Puerto Bahía de Algeciras. Es espectacular, mágico, donde además se hacen muchas iniciativas y te atienden de maravilla.

–Usted es profesora entre Sevilla y Jerez.

–Sí, profesora de cualquier cosa que el alumno quiera y yo tenga conocimiento (ríe). Que un alumno me cree un reto me pone las pilas. Incluso me encanta enseñar desde cero porque le descubres la magia que tiene esto. De hecho, no le digo que no a nada, desde pintar una pared, una puerta, bolsos... Son formatos. Y además, aprendo. Así te levantas todos los días con las pilas puestas porque no sabes lo que va a pasar al día siguiente. Es un vértigo continuo sin el que yo ya no sabría vivir. Mi reto es seguir pintando.

–¿Todo el mundo es capaz de dibujar?

–Sí. Es lo mismo que escribir. La mente lo va organizando a la vez que aprendes. Lo que no todo el mundo tiene después es la habilidad y la creatividad.

–Pintar ya es otra historia.

–Bueno, sí. Pero la base del dibujo es necesaria porque te organiza la mirada.

–¿En qué le insiste más a sus alumnos?

–Que lo que haga esté bien dibujado, bien pintado, guste o no. Que haya una honestidad. Para ello hace falta mucha disciplina. Trato de dar todo tipo de recursos para que el alumno sepa expresar lo que quiere.