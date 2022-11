Estefanía Ruiz: “Con este libro creo que va a arder la parte dormida del lector”

–Este pasado jueves se lanzó su primera novela, supongo que radiante de felicidad.

–Ahora mismo estoy en una nube. Cumplir tus sueños y hacerlo de la mano de una editorial como es Suma de Letras-Penguin Random House es algo que no imaginaba, pero se ha dado. Recuerdo de pequeña estar en la tienda de mis padres, ‘Ocio’, y cruzaba la acera hacia la ‘Picasso’ para ver los libros. Entonces pensaba: “Ojalá un día hubiera un libro con mi nombre”. Y ese sueño de niñez, se ha hecho realidad.

–Influencer, bloguera, novelista, experta en marketing, Estefanía lo tiene todo.

–Soy una persona muy inquieta y me gusta estar siempre haciendo cosas. No paro nunca. Hace mucho años me fui a vivir a Polonia y como no tenía manera de comunicarme con mi familia, me puse a escribir en una pequeña página para que ellos tuvieran conciencia de lo que estaba haciendo. A través de eso, empecé a tener muchas visitas y me animé a hacer mis propios textos.

–Cristina Pedroche le define como sensual, culta, adictiva... ¿como Julia Ponce de León?

–Julia, que es la protagonista de mi novela, bebe de mi alrededor y un poco de mí. Tiene mucho de Pedroche, de muchas de mis amigas. En ella quería reflejar la admiración que siento por ellas y el viaje que hacen para conocer su propia libertad a través del placer, de la sexualidad.

"Me encantan la Historia y sus secretos. Por ejemplo, Alfonso XIII era productor de películas eróticas”

–¿Qué secretos había en esas cortes del siglo XVIII?

–Es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Me encanta la historia, con todos los secretos que existían y que desconocemos. Por ejemplo, Alfonso XIII era productor de películas eróticas, el tamaño del pene de Fernando VII fue el que cambió la Historia de España, la Zarina de Rusia tenía un cuarto rojo en su palacio según la leyenda...

–¿Seguirá habiendo hoy en día secretos así?

–Eso ya no lo sé, no lo tenemos documentado. Pero en siglos pasados sí que había muchos y los podéis encontrar en la novela. Cada capítulo se basa en un hecho real y al final del libro, hay un anexo que los explica.

–Julia era una transgresora de su época.

–Era una mujer que quiso conocer la libertad. Ella era una persona que estaba sumida en una educación muy clásica, a la que le decían lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, a quién tenía que amar... Pero algo dentro de ella le latía y quería salir de ahí. En el libro contamos su viaje de cómo una persona que vivía sumida en esa obediencia, termina siendo libre a través del placer y de su unión con otras mujeres.

–¿Y usted es transgresora?

–Totalmente. Nunca me he conformado con ser lo que han querido que yo sea. He construido mi propia identidad sin el miedo al qué dirán.

–¿Qué se encuentra el lector en una novela erótica?

–Un lugar donde puede volar tu imaginación, donde puedes sentir, vivir, arder. Con este libro va a florecerla, va a arder parte dormida de cada lector.

–¿Por qué este género?

–Hace un tiempo escuchaba una entrevista a Elisabet Benavent, un referente de la novela erótica, que decía que muchas veces la habían considerado una escritora de segunda por escribir este tipo de novelas. Es una mujer que ha demostrado su valía con creces, ha vendido tres millones de libros. El público ha respondido ante su arte. A mí eso me hacía pensar y me recordaba cuando a Velázquez lo consideraban un pintor de segunda porque dentro de la jerarquía de género, en primer lugar estaba la pintura histórica y por debajo estaban el retrato o la pintura cotidiana. Él pensaba que no debía de ser un género menor. Salvando las distancias, yo quiero elevar la novela erótica a una posición que no sea de segunda. ¿Por qué no puede ser un género aplaudido?

–Uno de los referentes del erotismo es ‘50 sombras de Grey’. ¿Julia está inspirada en esta obra?

–Julia es de otra época, bebe más de Justine y Juliette del Marqués de Sade. Una era la virtud y la otra el vicio. Creo que Julia es una mezcla de ambas. Todo lo que estamos viviendo ahora, viene de antes. Nos creemos muy modernos, pero todo lo que hemos hecho ya lo han hecho antes nuestros antepasados y muchas veces tenían una mente mucho más abierta que la nuestra.

–Las críticas son buenísimas y en la preventa se colocó en el top 10 de los libros más vendidos de España.

–No me lo creía. El libro salió en el puesto 300.000, cero expectativas. Pero a las tres horas, mi padre me dijo que mirara el móvil y se había colocado en el noveno puesto de los más vendidos de España y el segundo de los más vendidos de novela erótica. Empecé a llorar, la gente lo ha estado comprando gracias al boca a boca de la gente cercana a mí porque todavía no se había publicitado.

–¿A Estefanía le gusta más el papel o la red?

–Soy una persona analógica, a mí me gustan las cartas escritas a mano, los libros en papel, la fotografía analógica. Siempre digo que he nacido en la época equivocada.

–¿Tendrán continuidad los enredos de Julia o le va a dar vida a un nuevo personaje?

–Julia va a tener continuidad y ya tengo pensada cómo va a seguir su historia. Espero el año que viene contaros cómo siguen los secretos de la cortesana.