La ANC pide convocar elecciones catalanas si no hay “ahora” un cambio de rumbo hacia la independencia

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha pedido convocar elecciones si no hay "ahora" un cambio de rumbo que lleve hacia la independencia de Cataluña, tras la manifestación de la Diada organizada por la entidad este domingo.

"Si se ve que no se puede hacer la independencia, que no hay proyecto", el Govern debe convocar elecciones, ha dicho este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Si, en cambio, los partidos independentistas creen que "que se puede hacer, o se quieren poner, o el éxito de la manifestación de ayer remueve, entonces la legislatura aún está viva", ha resaltado.

A su juicio, la manifestación de la Diada de este domingo –con 150.000 asistentes según la Guardia Urbana y 700.000 según la ANC– "debe mover las instituciones en cualquier país democrático" y llevar a reflexionar sobre cómo alcanzar la independencia.

"Lo que queremos inmediatamente es una reacción de todos estos gobernantes y unos encuentros de valoración y avanzar directamente con grupos del Parlament", ha añadido.

A su juicio, ahora los partidos deberían adoptar pasos para que la ciudadanía entienda que van en serio, en sus palabras, como la "ruptura con estructuras y partidos del 155", o poner una fecha para el final de la mesa de diálogo.

"¿Este 52% está decidido a la independencia? Es lo que pedimos hoy después de esta manifestación multitudinaria", ha afirmado Feliu, que ha defendido la propuesta de una lista cívica que la ANC podría presentar a las elecciones.

Según ha explicado, se trataría de una lista formada por "gente que está comprometida con el activismo", al margen de los partidos, que aceptarían estar en el Parlament para lograr la independencia.

Preguntada por las críticas a la división del independentismo, ha sostenido que en la manifestación de la ANC hubo "unidad" y que todos los que participaron pedían la independencia.

Y sobre los gritos contra el Govern que se escucharon en la manifestación, ha afirmado: "No era una manifestación contra el Govern. Era una manifestación contra el inmovilismo, y con un mensaje claro de que no es verdad que no se pueda hacer nada".