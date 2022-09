La ANC se queda sola en defensa de una declaración de independencia

La propuesta lanzada por sorpresa por la ANC para declarar unilateralmente la independencia en el segundo semestre de 2023 no ha recabado por ahora apoyos entre los partidos y las entidades independentistas, aunque sí ha motivado un nuevo rifirrafe en el seno del Gobierno de ERC y JxCat.

Si ayer por la tarde fue la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, quien cerró la puerta de manera tajante a ni tan siquiera estudiar la propuesta de la ANC, hoy ni JxCat, ni la CUP, ni otras entidades independentistas han suscrito la idea.

El presidente catalán, Pere Aragonès, se reunió ayer en el Palau de la Generalitat con la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, el presidente de Òmnium, Xavier Antich, y el líder de la AMI, Jordi Gaseni, un encuentro marcado por la propuesta de la ANC.

El portazo inmediato y sin matices de Vilagrà generó malestar en JxCat, ya que ninguno de sus consejeros estuvieron presentes en la cita y tampoco fueron consultados para pactar una reacción conjunta.

Eso provocó que el vicepresidente del Gobierno catalán, Jordi Puigneró, número uno de JxCat en el ejecutivo catalán, marcara distancias: fuentes de su entorno subrayaron que la valoración de Vilagrà no podía atribuirse "al Govern", sino solamente "a Presidencia".

Este miércoles, en una visita a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), Aragonès ha dado a entender que no hay discrepancias de fondo sobre este asunto con ningún conseller de JxCat: "A mí ningún miembro del Govern me ha dicho que esté en disposición de apoyar esta propuesta, que no está contemplada en el plan de gobierno".

Aragonès ha reprochado la "improvisación" de la ANC al presentar un plan elaborado "en 48 horas" que "no tiene opciones reales" de prosperar, porque "ningún indicador dice que habrá las condiciones" para que Cataluña pueda declarar la independencia en 2023.

Ninguna voz de JxCat ha salido públicamente a defender la propuesta de la ANC, aunque, a diferencia de la rotundidad con la que Aragonès y Vilagrà la han descartado, desde Junts han optado por mostrarse abiertos a "escuchar" cualquier idea, sin que eso implique que avalen una declaración de independencia en 2023.

El consejero de Economía y miembro de la dirección de JxCat, Jaume Giró, ha subrayado en Catalunya Ràdio que no será posible lograr la independencia a "corto" plazo, ya que enfrente hay un Estado "demofóbico" que está "dispuesto a todo" para impedirlo.

"La inmensa mayoría de gente independentista sabe perfectamente que, con el Estado español y con la UE, y en el momento económico y social que tenemos, no veremos la independencia a corto" plazo, ha advertido, antes de añadir: "La gente que crea honestamente que seremos independientes de aquí a seis meses, que no crean que los que no lo creemos somos menos independentistas que ellos".

Desde Madrid, donde ha acompañado a Anna Gabriel en su declaración ante el Tribunal Supremo, la portavoz del secretariado nacional de la CUP, Maria Sirvent, ha advertido a la ANC de que "no hay ningún tipo de receta mágica para implementar la independencia" y ha apostado por "generar las condiciones de conflicto necesarias para poder ejercer el derecho a la autodeterminación" en Cataluña.

Diversas fuentes soberanistas han expresado su perplejidad por la "precipitación" con la que ha actuado la ANC, sin informar previamente de su propuesta al resto de organizaciones independentistas.

La AMI ha emitido un comunicado en el que evita suscribir el plan de la ANC y defiende impulsar propuestas que "partan del consenso y busquen la unidad de acción".

Dolors Feliu, que este viernes se reunirá en Bélgica con el ex presidente y prófugo, Carles Puigdemont, ha explicado en TV3 que lo que pretendía al poner sobre la mesa su propuesta es que Aragonès se abriese a estudiarla y se diese "un tiempo para pensárselo".