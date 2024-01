Abascal dice que es un “insulto” que Génova le pida a Vox que no se presente en Galicia

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró este domingo que no hay "en toda Europa un partido que le diga a otro que no se presente a las elecciones" tras instar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su formación a no presentarse para no poner en riesgo la mayoría del PP. "No puede haber un insulto mayor", le recriminó Abascal, argumentando que "Feijóo y Génova 13 en lugar de dar las gracias" a su partido por el apoyo en su investidura, se dedica a insultarlo.

A su llegada a Pontevedra, donde clausuró el acto de presentación de la candidatura en las cuatro provincias, Abascal sostuvo que "Vox no solo tiene el derecho, sino el deber de presentarse porque lo que Vox defiende solo lo defiende Vox en solitario" frente al PP, "acomodado en una mayoría absoluta que solo se dedica a aplicar las políticas de la izquierda en muchos aspectos".

Durante su intervención, Abascal reivindicó que los votantes de Vox "son tan gallegos" como los del PP "y tienen derecho a estar representados y no al voto del miedo y al voto útil" ni a estar "secuestrados" por las políticas que aplica el PP en Galicia. Además, responsabilizó a Feijóo de "la campaña de demonización contra Vox aderezada con el blanqueamiento de Pedro Sánchez, que logró que este sujeto se quedase en el poder" tras las pasadas elecciones generales del 23 de julio.

Los "experimientos" de Feijóo

"Ahora en Galicia vuelve a suceder lo mismo y en vez de hacer políticas contrarias a la izquierda y al separatismo, están preocupados por Vox", señaló Abascal, que advirtió que "los escaños se están jugando entre Bloque, PSOE y Vox, pero Feijóo sigue haciendo experimentos y jugando con fuego", insistió, apelando a su "responsabilidad". "Lo que no haremos es meter la cabeza en la tierra ni suicidarnos voluntariamente, como piensan en Génova 13", añadió.

Así, el político de ultraderecha insistió en "convencer" de la importancia del "voto valiente, no cautivo ni resignado" que representa su partido para quitarse la "espinita clavada" que supone que el Parlamento de Galicia sea el único en España donde carece de representación. "Es una anomalía que tenemos que resolver" afirmó el presidente de Vox.

Precisamente, Abascal reivindicó también la representación parlamentaria lograda en País Vasco, Cataluña y otras regiones, y especialmente el papel de su partido en los gobiernos en coalición de Valencia, Murcia o Castilla-León gracias a que "el PP en muchas regiones está actuando con responsabilidad" frente a "Feijóo y Génova 13".