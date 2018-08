Aparece un gran grafiti de Franco en Barcelona simulando ser Frankenstein

Un grafiti a tamaño natural de Francisco Franco con el lema El despertar del pasado ha aparecido este jueves por la mañana en la plaza Urquinaona de Barcelona, con la firma del artista TVBoy.

En la imagen se puede ver al dictador con tornillos en las sienes y la pose de Frankenstein, junto a una lápida, días después de que el Gobierno haya firmado un decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

No es la primera expresión de arte público que TVBoy coloca en las calles de capitales europeas: retrató a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vestida de Wonder Woman; al ex presidente Carles Puigdemont, de Harry Potter; al presidente de EEUU Donald Trump, de Pato Donald; a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de santa, y dibujó un beso de Miquel Iceta (PSC) e Inés Arrimadas (Cs) y otro de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.