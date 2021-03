Archivan la causa de los sobresueldos en la formación morada

El juez que investiga la gestión de Podemos ha archivado la causa en lo referido a los supuestos sobresueldos cobrados por algunos miembros del partido que denunció el abogado José Manuel Calvente, tras descartar que haya delito porque los complementos estaban incluidos en nómina y autorizados por responsables.

En un auto fechado el pasado 11 de marzo, al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, sobresee esa parte de la investigación.

El juez desestima la denuncia del ex abogado de Podemos Manuel Calvente

El ex letrado de Podemos José Manuel Calvente y la también ex letrada del partido Mónica Carmona denunciaron aumentos en la nómina de la gerente del partido, Rocío Esther Val, y del tesorero, Daniel de Frutos, mediante dos complementos salariales, así como el reintegro a los mismos de gastos por desplazamientos u otros conceptos que consideran indebidos, desproporcionados y por conceptos no autorizados.

Se trata del complemento por Coordinación por importe de 210,32 euros y del complemento por Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros, que, según los denunciantes, no constan en las tablas salariales del partido y se atribuyeron "unilateralmente", sin acuerdo del Consejo de Coordinación.

El juez explica en cambio que, según la documentación aportada por Podemos recientemente, queda acreditado que el Consejo de Coordinación tuvo conocimiento del gasto de personal referido a 2019, incluidas la totalidad de las retribuciones de la gerente y del tesorero, que luego aprobó el Consejo Ciudadano Estatal.

Sobre el reembolso de gastos a ambos dirigentes de la formación, el magistrado concluye que ha quedado acreditado que dichos gastos fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia en el caso de Daniel de Frutos y por el Área de Gerencia en el caso de Rocío Esther Val. Por eso "no se trata de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados.