La Audiencia Nacional se declara competente para juzgar a Trapero por el 1-O

La Audiencia Nacional se ha declarado competente para juzgar al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por el 1-O y por no frenar el asedio a la Conselleria de Economía, al entender que el delito de rebelión por el que se le acusa es competencia de este tribunal porque afecta a la forma de Gobierno.

Además de Trapero, en el banquillo de la Audiencia Nacional se sentarán por estos hechos el ex director de los Mossos Pere Soler; el ex secretario general de Interior, César Puig, segundo del ex conseller Joaquim Forn, que está siendo juzgado en el Supremo, y la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana.

La sección primera de lo Penal, que juzgará estos hechos, ha confirmado en un auto la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a los cuatro, tal y como ya acordó este tribunal al comienzo de la instrucción.

Sànchez niega que hubiera violencia

El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez reiteró el jueves en el juicio del procés en el Supremo que en la manifestación del 20 de septimbre de 2017 frente a la Conselleria de Economía no hubo violencia, ni un solo lanzamiento de objetos, ni riesgo para la integridad física de ninguna persona ni ningún intento de asalto a ese edificio, unos hechos clave para la acusación del delito de rebelión, pues implica el uso de la violencia.

Sànchez admitió que ese día hubo tensión, pero no "una situación de violencia" frente al edificio e insistió en que fue una protesta pacífica. No es solo su opinión, sino también la del teniente de la Guardia Civil que declaró ante la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional y lo que se puede apreciar en las cámaras de seguridad del edificio, ha añadido.

"No hubo ni un lanzamiento de objetos que dañaran no solo a un agente de la Guardia Civil o de los Mossos, sino ni tan solo la puerta", subrayó Sànchez, quien tachó de "falso" el "relato" de algunos informes y de algunos medios "de que hubo un intento permanente de asalto".