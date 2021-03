Aznar y Trillo declararán como testigos por videoconferencia en el juicio por la caja B

La Audiencia Nacional ha permitido al ex presidente del Gobierno José María Aznar y al ex ministro de Defensa Federico Trillo declarar la próxima semana como testigos por videoconferencia en el juicio por la caja B del PP, cuyo principal acusado es el ex tesorero del partido Luis Bárcenas.

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga estos hechos también ha accedido a esta petición, basada en las medidas sanitarias por el Covid, por parte de otros dos testigos llamados a declarar la próxima semana: el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo y Noelia Fernández Muñoz.

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy tiene también previsto hacer próximamente esta misma solicitud al tribunal, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Dada la decisión adoptada con Aznar y los demás testigos, todo indica que la Sala hará lo mismo con respecto a Rajoy. La Sala ha adoptado esta decisión en una providencia ante los escritos presentados por los testigos, que invocaban el artículo 14.1 de la Ley 3/20 de fecha 18 de septiembre para poder declarar por videoconferencia.

Esta norma establece que "hasta el 20 de junio de 2021, inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello", lo que es el caso, según el tribunal.

Aznar está citado junto al expresidente Mariano Rajoy el miércoles 24 de marzo, mientras que Trillo lo está para el día siguiente y Del Burgo el martes.