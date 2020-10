Calvo acusa a Casado de "hacer antipatria" por llevar a Bruselas el cambio en el CGPJ

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, siente "una vergüenza enorme" porque el líder del PP, Pablo Casado, viaje a Europa "sólo para hacer anti-España, antipatria" al referirse a su viaje a Bruselas para pedir que la UE evalúe la reforma del poder judicial propuesta por PSOE y Unidas Podemos. "No le escuchamos nunca decir nada en favor de su país", reprochó ayer Calvo durante un desayuno del PSOE de Castilla La Mancha al referirse a la polémica remodelación del Consejo General del Poder Judicial que ha planteado el Ejecutivo.

Calvo ve "inaceptable" que el PP se haya dedicado a "desinformar e inquietar a la sociedad" utilizando el poder judicial "para confundir en Europa" e incluso alarmar a los ciudadanos diciendo que los fondos europeos están en riesgo, "no hay derecho que el principal partido de la oposición le haga esto a España". "Nadie se está planteando un cambio" sobre cómo se llega a ser juez en España, dijo la vicepresidenta, al señalar que el sistema de elección es uno de los más rigurosos de Europa porque está sustentado "en el mérito y la capacidad". Garantizó además que "nadie lo ha tocado y nadie lo va a tocar", criticando al PP por provocar "el desprestigio de este país".

El PP, aseguró Calvo, se ha convertido en una minoría que bloquea: "¿Quién le ha dado un derecho de bloqueo para que este órgano no este constituido con arreglo a los criterios de la Constitución?", se preguntó la vicepresidenta afirmando que el partido de Casado se erige en defensor del pacto constitucional cuando lo que está haciendo es "desmontarlo". "Lo que dice Casado todos los días es que 'si yo no gobierno, la democracia no funciona y no me siento comprometido en sostener la arquitectura de las instituciones de nuestro país'", zanjó al recalcar que los socialistas no han hecho eso nunca cuando han perdido las elecciones.

Su compañero de gabinete y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que "no habrá ningún cambio" en el CGPJ "que no se adecue a la norma internacional" y, al mismo tiempo, acusó al PP de tener a ese órgano como "rehén de sus intereses partidistas". En dos entrevistas en diarios regionales, el ministro recuerda que existe un mandato constitucional que establece la renovación del CGPJ cada cinco años y enmarca la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso en la búsqueda de "alternativas" ante la "actitud absolutamente obstruccionista y impeditiva del PP".

Por su parte, el PP registrará hoy en el Congreso una "nueva propuesta normativa" para la renovación del CGPJ, que planteará que los jueces sean elegidos por los propios jueces y que será "incompatible" con la que ha presentado el Gobierno. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, anunció ayer esta decisión tras reunirse con miembros del Comité de Dirección del PP de la provincia.

Sobre la nueva propuesta, Maroto adelantó que buscará "de una manera positiva, con una propuesta en positivo" una solución "a un problema creado por Sánchez", en referencia a su decisión de "elegir arbitrariamente al CGPJ". Como respuesta, el PP planteará "una propuesta normativa que permita a los jueces ser elegidos entre los propios jueces, de manera que se siga un modelo similar al que siguen los trabajadores con sus representantes sindicales".