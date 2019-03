Casado incorporará a Báñez y Zoido en las listas del PP

El líder del PP, Pablo Casado, incorporará a varios ministros de Mariano Rajoy a las listas del Partido Popular a las elecciones generales del 28 de abril, como Ana Pastor, Isabel García-Tejerina, Fátima Báñez, Rafael Catalá, Dolors Monstserrat o Juan Ignacio Zoido, según han informado fuentes 'populares'.

Por el momento, Génova lleva con gran hermetismo la elaboración de las candidaturas y se limitan a subrayar que presentará "buenos perfiles" y que reflejarán la "renovación tranquila" que quiere acometer Casado. "Los mejores estarán en las listas del PP; los que no son tan buenos a lo mejor están en otras candidaturas", dijo este jueves el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.

Sin embargo, el propio Casado ya subrayó, en un acto en la provincia de Ávila, que alguien que haya sido ministro de Mariano Rajoy o José María Aznar "le da un plus" y recordó que él apostó por la integración tras el Congreso extraordinario del PP de julio.

Ana Pastor, Tejerina y Montserrat

Casado contará con Ana Pastor en las listas al Congreso. Desde el año 2000 la presidenta del Congreso ha concurrido a las elecciones al Congreso por la provincia de Pontevedra y ha sido dos veces ministra, una con Aznar y otra con Rajoy.

También continuará Isabel García-Tejerina, exministra de Agricultura y actual vicesecretaria de sectorial en la Ejecutiva de Casado. Se desconoce si encabezará la lista por Valladolid o se incorporará a la lista de Madrid, donde en las generales de 2016 fue como número tres, detrás de Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

Fuentes del PP señalan que la exministra de Sanidad y actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat también repetirá, aunque la dirección del PP aún no ha confirmado si será la 'número uno' por Barcelona, una circunscripción en la que tendría que enfrentarse con Meritxell Batet (PSOE) e Inés Arrimadas (Cs).

Catalá, Zoido y Fátima Báñez

Fuentes del PP dan por sentado que el exministro de Justicia Rafael Catalá, que encabezó en 2016 la candidatura de Cuenca, también volverá al Congreso. El propio ministro ha traslado a la dirección nacional del partido su voluntad de repetir.

En las filas del PP apuntan a que Casado reclutará también al extitular de Interior y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, aunque la dirección del PP no ha confirmado si será como cabeza de cartel por Sevilla --en competencia con la ministra María Jesús Montero- o le ubicará en otro destino.

Fuentes del partido consultadas por Europa Press sitúan también en las listas a la extitular de Trabajo Fátima Báñez, seguramente como candidata por Huelva como en las últimas citas electorales. Hace unos días, el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, alabó su gestión: "Es la ministra del Empleo, sobre todo en contraposición con la ministra de ahora, que es la ministra del paro".

Montoro, Méndez de Vigo, Fernández y Nadal

La dirección del PP no ha dado pistas sobre otros exministros de Rajoy como Cristóbal Montoro (Hacienda) o Iñigo Méndez de Vigo (Educación), que apoyaron abiertamente a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP.

Lo mismo ocurre con el extitular de Interior Jorge Fernández, cuyo nombre ha aparecido vinculado a la llamada 'operación Kitchen' relativa al uso de fondos reservados para sustraer información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el caso del exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ya ha trasladado a su entorno que su intención es dejar la primera línea de la política para incorporarse a la oficina económica y comercial de España en Reino Unido, con sede en Londres.

Por su parte, el exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo, ha confesado a Europa Press que le gustaría regresar al Parlamento Europeo, donde ya trabajó durante 17 años como eurodiputado del PP. "No me voy a retirar nunca de la política", afirmó el veterano político, que cumplirá este año 75 años.

Casado lanza un mensaje de tranquilidad

Otro experimentado diputado, Jesús Posada, no ha descartado ir en las listas si así se lo reclama la dirección del PP. "Haré lo que diga Casado. Si me pida que me vuelva a presentar, lo haré. Si no, no", dijo este jueves el exministro de José María Aznar y expresidente del Congreso.

Ante el nerviosismo que se ha instalado en las filas del PP por las listas, Casado quiso lanzar esta semana un mensaje de tranquilidad a sus diputados en la última reunión del Grupo Popular de la legislatura celebrada el pasado martes.

En un discurso a puerta cerrada, el presidente del PP aseguró que habrá sitio para todos en alguna candidatura. Así, recordó que ahora hay cuatro elecciones de ámbito nacional y, por lo tanto, hay que elaborar varias listas (generales, autonómicas, municipales y europeas).

En cualquier caso, y pese a los pronósticos negativos de las encuestas, Casado se muestra optimista sobre las opciones del PP y confía en superar la barrera de los cien diputados en las generales del 28 de abril.