Ciudadanos da luz verde a la tramitación de los Presupuestos

Ciudadanos da vía libre a la tramitación de los Presupuestos de 2021 después de constatar que el proyecto presentado el martes por el Gobierno incorpora "las líneas naranjas" que exigían como condición previa para negociar las cuentas públicas, descartando la presentación de una enmienda a la totalidad.

Entre esos compromisos, fuentes de Cs han asegurado a Efe que han conseguido que la subida al diésel recogida en el borrador quede suprimida en el procedimiento de las enmiendas, lo que despeja también el camino para el apoyo del PNV, que ayer advirtió al Gobierno que revisaría su posición si lo mantenía.

La tramitación de los Presupuestos tiene, por tanto, vía libre porque Cs no sólo no presentará una enmienda a la totalidad sino que no apoyará las que puedan presentar otras fuerzas políticas.

Además de caerse el impuesto al diésel, según Cs, han logrado incorporar otras medidas que enmendaban la propuesta presupuestaria de 2019 y que, han asegurado, ahora están reflejadas en el proyecto presentado el martes.

Citan, por ejemplo, la supresión de la subida del 15% en el Impuesto de Sociedades para mejorar la competitividad de las empresas y que "las subidas ideológicas e indiscriminadas de impuestos" que el PSOE y Podemos incluyeron para rentas de trabajo se limiten ahora a las rentas más altas (300.000 euros).

También a Ciudadanos le ha gustado, han señalado las mismas fuentes, que no haya un incremento del IVA en la educación concertada y tampoco en la sanidad privada por lo que "no se perjudica a sus usuarios en plena pandemia".

Igualmente aplauden que el texto contemple un plan de lucha contra el fraude fiscal.

A la vista de las medidas recogidas en el proyecto de Presupuestos y el compromiso de suprimir el impuesto al diésel, Ciudadanos cree que ahora puede abrirse una negociación para que las cuentas "puedan dar verdaderamente una respuesta razonable, moderada y sensata" a la crisis sin precedentes que está provocando esta pandemia.

Seguirán intentando cambiar cosas en la tramitación porque aún persisten "muchas diferencias" con la propuesta inicial y estarán vigilantes -dijeron- sobre las reformas que exige Europa y que, a su juicio, siguen sin abordarse, como la digitalización, la educación o el mercado laboral.