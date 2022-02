La Comunidad de Madrid dice desconocer el resto de pagos al hermano de Ayuso

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha sostenido que desde el Gobierno regional sólo conocen que el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cobró 55.000 euros de la empresa Priviet Sportive por sus gestiones relacionadas con un contrato público.

"Otras cifras no las conocemos nosotros y pertenecen a la intimidad de otras empresas", ha respondido el consejero madrileño preguntado por los medios, en un acto en la Real Casa de Correos, por las informaciones de 'El Confidencial' y la 'Cadena Ser' que apuntan a que desde el Gobierno regional se confirmó en un mensaje a "un grupo de opinadores" que el hermano de la presidenta cobró 283.000 euros por los servicios que realizó a la empresa Priviet Sportive.

Ossorio ha defendido que el Ejecutivo madrileño lo único que ha manifestado es lo que se recogió en el comunicado firmado por la presidenta del pasado viernes, en el que señaló que "su hermano había tenido cuatro facturas con esa empresa" y solo una (de 55.000 euros) estaba relacionada con un contrato de la Comunidad.

Así, ha subrayado que esta cuantía es la que el Gobierno autonómico "conoce" y de la que dieron cuenta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en rueda de prensa.

El resto de facturas no son con la comunidad

Ossorio ha hecho hincapié que el resto de contratos "no tienen que ver con la Comunidad de Madrid" y por eso el Gobierno regional "no puede hablar" de ellos. "El Gobierno de la Comunidad no tiene esa cifra ni yo la sé. Yo he oído personas en los medios de comunicación, desgraciadamente de mi partido, lanzando una cifra pero esa cifra a mí no me consta de ninguna manera", ha declarado, al tiempo que a insistido en que no pueden dar información "de otras empresas que nada tienen que ver con este proceso".

El portavoz del Gobierno madrileño ha reiterado que no les consta "en absoluto" esa cifra y que es una cuestión "que atañe a empresas privadas que no tienen nada que ver".