Defensas de presuntos 'espías' en PP de Madrid denuncian amenazas de políticos

Las defensas en el juicio sobre el presunto espionaje a ex altos cargos del PP de Madrid pagado con dinero público han denunciado este martes en la fase inicial del juicio que sus clientes han sido sometidos a "sobornos", "amenazas de políticos", y a un "linchamiento mediático", advirtiendo de que "la organización criminal" que está detrás de este "montaje" sigue "aún muy activa".

Desde este lunes se sientan en el banquillo de los acusados el que fuera director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón; su numero dos en aquella etapa, Miguel Castaño Miguel; el entonces funcionario de la Consejería de Interior José Manuel Pinto; y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro.

El origen de la causa se sitúa en las supuestas vigilancias que habrían realizado los encausados entre abril y mayo de 2008, coincidiendo con el Congreso Nacional del PP que se celebró en Valencia en junio. Las víctimas fueron Alfredo Prada, el que fuera vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y la ex diputada Carmen Rodríguez Flores. Eran "los oponentes políticos" de Aguirre, según el PSOE. Los denunciantes del caso no ejercen acusación en la vista oral, pero comparecerán como testigos.

En su alegación previa al jurado Popular, la fiscal ha reprochado al PSOE y a la Comunidad de Madrid que sigan adelante con su acusación a base solo de "sospechas" y sin indicios penales, recalcando que no se respeta el principio de intervención mínima del derecho.

En las primeras horas del juicio, la letrada de la Administración de Justicia ha hecho lectura de los escritos de acusación y defensa. En su escrito, la defensa de los procesados Oreja y Pinto ha subrayado que sus clientes han sido objeto de "sobornos" y "amenazas de políticos" para que no hablaran.

Linchamiento mediático

Además, el abogado ha censurado que sus patrocinados hayan sufrido "un linchamiento mediático", acusando a los ex altos cargos del Gobierno regional en la etapa de Aguirre Salvador Victoria y a Lucía Figar de supuestamente "utilizar" a los medios para desacreditar a sus patrocinados.

Otro de los letrados ha recriminado en su alegato previo a los socialistas que se "hayan empecinado" en que el juicio siga adelante por el hecho de que haya "unos papeles" que los ha podido elaborar "cualquiera". "Los denunciantes en esta causa son todos diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, qué casualidad", ha señalado criticando la "falta de rigor" de las acusaciones.

"No se confundan, esto no es ni Gürtel ni Púnica, ni la Kitchen. Esto no es la Audiencia Nacional. Si fuera así, no habría jurado. Tengan cuidado con lo que oigan porque Púnica no tiene nada que ver. Que Granados se haya mencionado no tiene nada que ver con este procedimiento", ha recalcado el abogado dirigiéndose al Tribunal del Jurado. "Esto es una acusación política", ha zanjado.