Feijóo tiene ya el 11% de votos del PSOE y buscará desgastar aún más a Sánchez

El PP maneja datos internos que sostienen que ya ha captado un 11% de votantes socialistas desencantados que apoyaron a Pedro Sánchez hace casi cuatro años y que ahora optarían por el discurso centrado que defiende Alberto Núñez Feijóo. Los populares quieren seguir pescando votos en el granero socialista y con ese objetivo continuarán buscando desgastar al Ejecutivo con la reforma del delito de malversación y la Ley del sólo sí es sí, según aseguraron a EP fuentes de la dirección nacional del partido.

En Génova reconocen que el empecinamiento de Ministerio de Igualdad y del propio Sánchez en no rectificar la ley del sólo sí es sí es uno de los puntos más débiles del Gobierno en este momento y a ello suman la rebaja de condenas por el "abaratamiento" de la corrupción que, según el PP, se va a producir en los próximos meses.

Génova cree que los socialistas puede perder más votantes por equiparar al PP con Vox

Por eso, el equipo de Feijóo llevará estos dos temas al epicentro de su campaña electoral para los comicios del 28 de mayo, sin olvidar la crítica al Gobierno por sus "concesiones" a los independentistas. "El Gobierno ha elegido pactar con ERC y Bildu antes que con el PP, un partido de Estado", denuncian en las filas del primer partido de la oposición.

De hecho, el propio coordinador general del PP y director de campaña, Elías Bendodo, reconoció la semana pasada que en la campaña autonómica y municipal tendrán peso los temas nacionales y sus candidatos serán "portavoces" en todos los rincones de España de las "barbaridades" del Gobierno de Sánchez esta legislatura.

Además, fuentes del PP subrayaron que la estrategia de Sánchez buscando equiparar a Feijóo con Vox y la ultraderecha no cuela entre los ciudadanos. "Eso de que somos extremistas peligrosos, no es sencillo que los ciudadanos compren ese marco", aseguran desde el equipo del líder del PP.

Como prueba de que ese mensaje no surte efecto sino al contrario, recalcan que en este momento el trasvase de voto del PSOE al PP llega al 11%, según los datos que maneja la cúpula popular. "No es gente que se viene a un partido extremista sino que es gente que en su momento votó a Pedro Sánchez y ahora ha encontrado refugio en el PP, un partido que no tiene nada que ver con el extremismo que pretende dibujar el PSOE", añaden las fuentes consultadas.

En Génova aseguran que si ésa es la baza de Ferraz, se les puede volver como un bumerán. Así, argumentan que la dureza de los ataques a Feijóo puede llevarles a perder el voto más moderado y de centro izquierda que aún conserva el PSOE.

"Puedes intentar movilizar a los tuyos pero si te pasas de frenada, la moderación la pierdes y se la entregas al PP, ya que haces que ese votante moderado y educado no se sienta reflejado en esos mensajes", alertan en el entorno del presidente popular.

Génova pone como prueba de que el PSOE sigue una estrategia fallida el hecho de que el PP no está creciendo a costa de Vox sino del PSOE, un partido que, según los populares, ha polarizado la vida pública y se ha ido a los "extremos" provocando la fuga de muchos votantes moderados que lo apoyaron en su día.

Feijóo pretende seguir atrayendo a votantes socialistas ante las citas electorales de este año. A su entender, el PP es "la herramienta más útil que existe para reunir a todos aquellos españoles que creen que este país merece un Gobierno mejor".