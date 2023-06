Feijóo: "El PSOE no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos"

El presidente y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este miércoles que el PSOE no tiene "ninguna legitimidad para dar lecciones" al PP sobre los pactos que lleve a cabo su partido después de haber pactado con independentistas y con Bildu el Gobierno de España.

Sobre el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana, ha dicho que se hizo después de que el partido que lidera Santiago Abascal accediera a retirar a Carlos Flores, condenado por maltrato, del gobierno y que era la única posibilidad para no tener que repetir las elecciones.

También se ha referido a la situación en la alcaldía de Barcelona, para dejar claro que su partido no va a votar a Xavier Trías para que sea alcalde porque no están de acuerdo con Junts, ni tampoco al candidato socialista, Jaume Collboni, porque no quieren saber nada del PP.

"Les hemos planteado (al PSC) un gobierno constitucionalista y la respuesta ha sido que con el PP no se acuerda nada", ha explicado.

Por otra parte, ha negado que la abstención del Partido Regionalista de Cantabria, que permitirá un Gobierno del PP en solitario en esa comunidad, tenga que ver con un acuerdo para que su partido mire para otro lado y no investigue la acción de Gobierno de Miguel Ángel Revilla.

"Si lo hubieran pedido, no lo hubiéramos aceptado", ha indicado Núñez Feijóo, para a continuación apuntar que el futuro Gobierno de Cantabria será transparente y colaborará con la Justicia si se detecta cualquier irregularidad.