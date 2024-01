Feijóo anuncia una ofensiva "sin cuartel" contra los pactos del PSOE y Junts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que realizarán una ofensiva jurídica, social y política "sin cuartel" contra los acuerdos del PSOE con Junts y la "extorsión" a la que Pedro Sánchez somete a España. De hecho, ha indicado que ya ha pedido a los servicios jurídicos del partido que los analicen "hasta la última coma" para ponerles "coto" en los tribunales.

En una rueda de prensa en la sede del PP, un día después de que el Gobierno salvase dos decretos in extremis por su acuerdo con Junts, Feijóo ha afirmado que fue la sesión plenaria "más bochornosa" que se recuerda en democracia". A su entender, el Gobierno "perdió votaciones" pero "lo más grave" es que "perdió su dignidad".

"La misma carcajada que Sánchez me propinó a mí en la sesión plenaria, ayer la emitió Puigdemont desde su casa en Waterloo tras arrodillar a los negociadores del PSOE. No hay ni un ápice de grandeza en lo que el Gobierno está haciendo con nuestro país", ha proclamado. Ademñas, ha añadido que ceder a "semejante extorsión no es épico" sino que es "humillante".

"Cesiones"

Feijóo ha arremetido duramente contra las "cesiones" de Sánchez al independentismo que, a su juicio, pueden ser "ilimitadas" a lo largo de la legislatura, generando ciudadanos de primera y segunda, y otorgando "privilegios" a unos territorios frente a otros. "Estamos ante un Gobierno derrotado y humillado", ha enfatizado el presidente de los populares, que ha garantizado que cuando su partido tenga oportunidad acabará "con este saqueo y con esta extorsión", al tiempo que "revertirá el destrozo".

El jefe de la oposición ha dejado claro que el PP va a defender la igualdad, solidaridad y unión de los españoles mediante una "ofensiva política, social y judicial sin cuartel y sin descanso". En primer lugar, ha anunciado que el Grupo Popular registrará este mismo jueves la comparecencia urgente en el Pleno del Congreso del presidente del Gobierno para que dé cuenta de los acuerdos con Junts. A su entender, debe aclarar qué pagará para sacar adelante los Presupuestos Generales y otras de las leyes "mollares" de la legislatura.

Además, ha instado al jefe del Ejecutivo a convocar la Conferencia de Presidentes, como han vuelto a demandar algunos de sus presidentes autonómicos. Según ha subrayado, el Gobierno está incumpliendo la convocatoria ante los representantes ordinarios del Estado" mientras el PSOE se reúne fuera de España con un fugado de la Justicia. Además, ha señalado que el equipo jurídico de su partido evaluará hasta la última coma de los reales decretos y acuerdos, a efectos de intentar poner "coto" en los tribunales a cada decisión adoptada.

Ómnibus

También ha dicho que harán que cada representante político de cada rincón de España tenga que decir a viva voz si avala o reprueba todo esto, porque presentarán iniciativas en todas las instituciones. Tras varias protestas contra la ley de amnistía en el otoño de 2023, el jefe de la oposición ha anunciado que el próximo 28 de enero el PP volverá a salir a calle en Madrid en un acto para decir "alto y claro" que al país "no lo extorsiona nadie".

Además, ha avanzado que presentarán un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley ómnibus sobre la digitalización de la Justicia que supone, a su juicio, una "patada a las leyes procesales que ha tirado a la ventana sin que esté justificado y sin ningún fundamento". En el caso de la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat, considera que se trata de una "capitulación constitucional" porque compromete la unidad y la seguridad nacional.

Es más ha dicho que esta propuesta convertirá a los Mossos en una Policía Nacional e implicará la desaparición de comisarías y centros de policía nacional que quedan en Cataluña. Por eso, ha avanzado que el PP estudiará con "todo el rigor" esa posible ley orgánica de transferencia o de cesión integral de la política migratoria a Cataluña, si bien tiene dudas de que al final se haga porque "choca" contra la Constitución y los Tratados Europeos.

Las demás leyes

En cuanto a la reforma de la ley de Sociedades para que vuelvan a Cataluña las empresas que salieron por el procés, Feijóo ha indicado que los independentistas son los culpables de la huida de empresas de Cataluña y obligar a que vuelvan "es una cacicada sin precedentes". "Un país de la Unión Europea no puede interferir en la libertad de empresa ni en eliminar los restos de seguridad jurídica que nos quedan en España", ha apostillado.

Asimismo, ha tildado de "agravio" la publicación de balanzas fiscales para hacer creer que hay territorios más solidarios que otros, cuando lo único que se busca es ir hacia un trato fiscal de favor para Cataluña "en perjuicio de otras comunidades". Feijóo ha acusado a Sánchez de ser solo el delegado del Gobierno en España porque quien "realmente preside el país por "persona interpuesta está hoy riéndose en Waterloo de la que está liando en la nación a la que juró desestabilizar".

"En resumen, Sánchez y con él todo el PSOE entrega los derechos, la capacidad de decisión y los impuestos que son de todos los españoles a un partido independentista que no gobierna en la Generalitat de Cataluña; trocea competencias clave para crear fronteras artificiales entre los españoles; maniata a la justicia española ante Europa para apuntalar la impunidad de un prófugo de la justicia; y abre la puerta a coaccionar la libertad de establecimiento de empresas", ha señalado.

Victoria de Sánchez y Puigdemont

A su entender, hay que ver "quien gana" entre Sánchez y Carles Puigdemont. "De momento, está ganando claramente Puigdemont con mucha diferencia. Y vamos a ver quién engaña a quién", ha dicho. Según ha subrayado, de momento el ex president catalán "no ha engañado a nadie" mientras "Sánchez, a todos".

Tras destacar que las medidas aprobadas ayer no iban en el programa del PSOE, "sino en el de Junts" y que ninguna mayoría en España las ha votado, se ha comprometido a revertirlas si gobierna. "Cuando llegue la oportunidad, acabaremos con este saqueo, extorsión y revertiremos este destrozo", ha finalizado.