Feijóo asume que el PP "ha pagado y pagará" lo que haya hecho mal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al PSOE de recuperar una década después las conversaciones entre Dolores de Cospedal y el ex comisario José Manuel Villarejo en vez de hablar sobre casos como el valenciano, donde se investiga al hermano de Ximo Puig por presunto fraude. "Aquellas cosas que hayamos hecho mal, creo que las hemos pagado, y si no las hemos pagado, las pagaremos", apuntó Feijóo en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntado al respecto de las conversaciones entre el ex comisario Villarejo y la ex secretaria general del PP, que en 2013 le pidió "parar" "lo de la libretita" del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

"¿A mí me gustan esas conversaciones? ¿Y a quién le pueden gustar esas conversaciones? ¿Son parciales o son totales? Ese dato es fundamental", replicó Feijóo, al ser preguntado sobre si esas conversaciones le provocan bochorno.

El líder del PP destacó además que el PSOE saca estas conversaciones de personas que ya no están en política y que en algunos casos han sido juzgadas y recordó que fue un Gobierno socialista el que condecoró a un "señor" que grababa a todos los políticos en España, incluida la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que hablaba de cosas importantes, de nombramientos.

Feijóo también se preguntó si hay más cintas de Villarejo que afecten a otras personas, tras semanas de críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la corrupción del PP, a la espera de que se resuelva el caso Kitchen, que investiga la supuesta operación de espionaje parapolicial a Bárcenas, un procedimiento en el que no está procesada Cospedal.

Asimismo, denunció que los niños catalanes sufren en las aulas un "apartheid lingüístico" y exigió al Gobierno que presente recurso de inconstitucionalidad para suspender el decreto del Govern que a su juicio pretende incumplir la sentencia del 25% de clases en castellano.

El presidente de los populares denunció el "desequilibrio" entre la enseñanza del catalán y el castellano y una "discriminación" en favor del independentismo y ha acusado al Ejecutivo de sentirse "cómodo" con que "en una parte del territorio nacional se incumpla la ley" y al PSC de buscar "vericuetos legales" para que "no se cumpla la ley".

"Invito a Feijóo a visitar alguna de las escuelas de Barcelona para que descubra que lo que ha dicho es un disparate. Sólo hay dos explicaciones: o es un ignorante o un mentiroso", contestó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.