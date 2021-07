Feijóo enseña el camino de la Moncloa a Casado

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, convirtió el congreso del PPdeG que por quinta vez le ha reelegido como líder, en un mensaje en clave nacional, donde los populares, con su presidente, Pablo Casado, y su antecesor, Mariano Rajoy, exhibieron unidad y éxito como el camino que los llevará a la Moncloa. El 17º congreso del PP gallego convirtió el pabellón Multiusos Fontes do Sar en el epicentro de la vida del PP, al acoger a todos sus barones autonómicos, a la cúpula de Génova y a sus dos últimos líderes, que no coincidían en público desde la toma de posesión del presidente gallego el pasado verano.

Cuatro mayorías absolutas dan muestra de la fortaleza de Feijóo, que este fin de semana puso su poder al servicio de su partido, subiendo al escenario a la "gran selección" autonómica, la de los Ayuso, Moreno, López Miras o Fernández Mañueco, pero también a la de los dirigentes territoriales que están en la oposición.

Y lo hizo entre elogios explícitos al líder de su partido, alabanzas que viajaron en todas las direcciones, incluida la de Rajoy, respaldado por Casado pese a las acusaciones de corrupción que en los últimos meses Luis Bárcenas y el comisario Villarejo han lanzado en su contra. "El mejor presidente que puede tener España en este momento es Pablo Casado, después de hacer la reflexión correspondiente lo creo y por eso lo digo", dijo Feijóo.

El presidente gallego reprochó que quieran enfrentar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "un balón de oxígeno, de aire limpio", con Casado, y defendió que en el PP "caben distintas sensibilidades y se respetan".

"No entienden que somos un partido de amplio espectro; que hay compañeros más liberales, otros más conservadores, otros más reformistas y otros más centristas,no entienden cómo estas sensibilidades se respetan porque suponen crecer y ensanchar el partido", recalcó Feijóo y sostuvo además que el PP no es como el PSOE.

Casado dibujó un PP "imbatible" que se anotará una victoria en las elecciones generales "sean cuando sean", frente a un Pedro Sánchez, actual gobernante y al que apenas ha querido mentar, al que, según él, hoy "no respetan ni los suyos". Con un partido como el PP, "fuerte, unido, con principios y valores claros, y con programas que solucionan los problemas de los españoles", son "imbatibles", agregó Casado y mirando a los presentes afirmó: "Aquí está esta alternativa".

El presidente del PP elogió a Feijóo al señalar que su forma de hacer política es la que España necesita, y también a Rajoy, del que dijo que "dejó un país mejor del que se encontró". El ex presidente lo agradeció elevando el pulgar y, preguntado sobre qué PP prefería, el de Ayuso o el de Feijóo, apuntó que él es "del PP y gallego", reivindicó desde el escenario a Casado como la "alternativa sensata", al tiempo que elogiaba la seriedad y el rigor de Feijóo frente a un populismo que crea frustración.Los populares prometieron soluciones para la "España real". Rajoy lo resumió en una frase: "Si no hacen lo que hay que hacer y no lo hacen bien, pues lo haremos después nosotros".