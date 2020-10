Fernández Díaz niega estar al tanto del espionaje a Bárcenas y entrega su móvil

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz negó ayer que supiera de una operación para espiar a Luis Bárcenas y reiteró que no eran suyos los mensajes que le vinculan con ese dispositivo, por lo que, a petición de Fiscalía, entregó voluntariamente su móvil al juez para permitir un cotejo.

Durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, aseguró que nunca recibió instrucciones de espiar al ex tesorero del PP por parte del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ni de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, y tampoco, dijo, recibió ninguna comunicación sobre este asunto en el Ministerio del Interior, informaron a Efe fuentes jurídicas.

Ante la reiterada negativa de que los mensajes que le incriminan fueran suyos, el fiscal del caso, Ignacio Stampa, que a primeros de noviembre tendrá que abandonar la Fiscalía Anticorrupción al no haber conseguido plaza fija, pidió al juez Manuel García Castellón que acordara requisar su móvil para comprobar si el estilo utilizado en sus mensajes se asemeja a los que le atribuyó su segundo, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Después del cotejo del móvil, el ex ministro abandonó el tribunal mientras que su abogado se dirigía a los medios para explicar que fue Fernández Díaz quien lo entregó voluntariamente al haberle dado la oportunidad el juez y "se ha podido comprobar cómo no tiene ninguno de los mensajes a los que hacía referencia el señor Martínez".

También se vio, según su letrado, que en algún mensaje de los aportados por el ex secretario de Estado se emplea la letra K en palabras como "kedada" mientras que en el móvil del ex ministro no se ha encontrado "ninguna palabra parecida que se haya escrito por él con la letra k".

Fernández Díaz decidió responder únicamente a su abogado y al juez, a quien le transmitió que nunca supo de esa supuesta operación de espionaje, de la que se enteró por la prensa, y agregó que, de haber existido, hubiese sido una deslealtad que él, como ministro del Interior, no lo supiese.

De este modo, el ex ministro fue desmintiendo la versión que aportó la víspera su ex número dos, quien dijo que Fernández Díaz estaba al tanto de este dispositivo, aunque matizó que no se le llamó Kitchen y que él consideró que fueron unas actuaciones legales en busca de las cuentas ocultas de Bárcenas en el extranjero.

El ex ministro negó que pidiese a Martínez que confirmase si el chófer de Bárcenas, captado como confidente, era colaborador policial -como este sostuvo la víspera-, al tiempo que desmintió que el ex secretario le reportase algún tipo de información o que supiese que al chófer de Bárcenas se le pagaba con fondos reservados.

Fernández Díaz insistió, como ya hizo en el recurso contra su imputación, en que los mensajes registrados ante notario por Martínez, y que supuestamente se intercambió con él, no son suyos, lo que motivó la petición del fiscal.

Fernández Díaz, que declaró durante más de dos horas, explicó que cuando veía algo relacionado con Bárcenas, consultaba a Martínez para estar al tanto de lo que ocurría de cara a sus comparecencias públicas.

Llegó a decir que en una ocasión, cuando él estaba en un Consejo europeo, se enteró por Rajoy de un registro policial que se estaba produciendo en la sede del PP en diciembre de 2013, algo de lo que no estaba al tanto, explicaron las fuentes.