García-Page, muy duro con el pacto PSOE-Junts: "Si hay que plantear batalla, lo haremos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este viernes tras el acuerdo entre PSOE y Junts: "Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar por que se haga una relectura de la Constitución",

García-Page, que este viernes ha intervenido en un acto en Manzanares (Ciudad Real), ha expresado su rechazo al concepto de amnistía porque "es borrar un delito sin que se haya rendido cuentas", aunque ha advertido de que "peor que borrar el delito es intentar reescribir lo que ha pasado".

De este modo, ha denunciado que el acuerdo recoge "un relato falso" sobre lo ocurrido y ha advertido de que "cuando el relato es falso, no puede haber una solución", porque "basar en la mentira, basar en la relectura de la historia una solución de convivencia es engañarse".

"Ayer vi mucha necesidad. Por un lado, de gobernar y por otro, de librarse de la cárcel", ha reprochado el presidente castellanomanchego, quien ha añadido que en el acuerdo político firmado se recoge un "relato falso", en el que no se tiene en cuenta que el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont "es el culpable, no la víctima".

García-Page, que se ha declarado "totalmente autónomo" de su partido y ha asegurado que pone por delante los intereses de la comunidad autónoma que preside a los de su formación política, ha subrayado que es "imposible, ni con pacto ni sin pacto, lo quiera o no el gobierno de turno", que salga adelante "un proyecto que privilegie fiscal o financieramente" a una parte del país.

También ha calificado de "absolutamente imposible, salvo que queramos engañarnos a nosotros mismos" que se celebre un referéndum de autodeterminación, "y menos aún solo en una parte del país" y se ha mostrado contrario a que los jueces "puedan ser objeto de investigación ni de persecución" por haber aplicado las leyes que "han aprobado todos los partidos políticos".

Resortes legales, constitucionales y democráticos

En cualquier caso, se ha mostrado optimista de cara al futuro porque "más allá del ruido, hay resortes más que de sobra desde todos los puntos de vista" para que se cumpla y se respete la Constitución.

"Sobran resorte en España legales, constitucionales y democráticos para que las cosas se terminen encauzando", ha subrayado García-Page, que ha lamentado que "lo que no puede pasar es que por el ansia de que se abra la Legislatura o por el ansia de gobernar" se pueda entregar la capacidad de decidir a "quien previamente tiene la decisión tomada de acabar con la Constitución y con la unidad del país".

García-Page ha reivindicado su derecho a expresar su opinión, pues "en el coro político de España no solo va a hablar Puigdemont" y ha ironizado al señalar que, además, él habla desde España, que "podría entenderse que tiene un poquito más de valor".

"Seguiré diciendo lo que pienso", ha advertido el presidente castellanomanchego que, con todo, se ha mostrado partidario de la ponderación y el sentido común, "intentando abrir puentes de diálogo y de consenso" y ha alertado de que "el único camino" que no se puede tolerar es la violencia.

Así, ha señalado que su posición es "dura, pero firme y en todo caso siempre muy respetuosa".