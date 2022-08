El Gobierno acusa al PP de perpetuar un CGPJ que "no responde al sentir de los ciudadanos"

La ministra de Justicia, Pilar LLop, ha dejado claro que el Gobierno no contempla otro escenario que no sea renovar el CGPJ y ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "perpetuar" un Consejo General del Poder Judicial "que ya no responde al sentir de los ciudadanos".

En entrevista con la Agencia Efe, la titular de Justicia reconoce que el Gobierno no baraja otra alternativa que no pase por el acuerdo con los populares porque "con el sistema que tenemos, la única opción es llegar a un acuerdo y cumplir con la Constitución".

"No contemplo otro escenario que no sea cumplir con la Constitución, que no sea renovar el CGPJ, pero parece que el PP no está en esa clave", afirma LLop ante la hipótesis de que se agote la legislatura sin alcanzar el ansiado acuerdo.

Por eso, se pregunta "¿de qué tiene miedo el señor Feijóo para no renovar el Consejo?", pero ante todo "¿cuál es el motivo para no renovar?: ¿mantener y perpetuar un Consejo que fue nombrado hace prácticamente nueve años, cuando el PP tenía mayoría absoluta?".

Críticas al Consitucional por el aborto

Por otro lado, Llop considera que "no es de recibo" que el Tribunal Constitucional no haya resuelto en doce años el recurso sobre la ley del aborto de 2010, un texto que afecta a los derechos de más de la mitad de la población y que, pese a eso, ha estado "guardado en un cajón".

Llop se pronuncia en estos términos después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley del aborto que reforma la legislación existente para, entre otras cuestiones, blindar que las interrupciones del embarazo se realicen en la sanidad pública.

Un texto que han propuesto los ministerios de Igualdad y de Sanidad y que ha sido enviado al Congreso sin el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La responsable de Justicia explica que existía un "objetivo político" para iniciar el trámite parlamentario "cuanto antes", pero en cuanto llegue ese informe será remitido a las Cortes para que los grupos lo tengan en cuenta.