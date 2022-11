El Gobierno hace un llamamiento a la unidad del movimiento feminista

El Gobierno hizo este sábado un llamamiento a la unidad del movimiento feminista después de que en una de las manifestaciones convocadas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Madrid se pidiera la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Lo hizo precisamente la propia Montero en un acto organizado por Unidas Podemos, pero también la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a los medios preguntada por esta cuestión durante el XXVI Congreso de la Internacional Socialista.

"Sólo juntas, en equipo, codo a codo y defendiéndonos las unas a las otras podemos seguir conquistando derechos. La única condición para convertir lo imposible en posible, para terminar gritando sí se puede, es estar unidas", afirmó Irene Montero.

Y es que durante la marcha celebrada en Madrid por el 25-N, a la que asistieron varios representantes socialistas, hubo gritos y una pancarta pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad por la aplicación de la ley del sólo sí es sí, que ha provocado la rebaja de condenas para algunos delincuentes sexuales.

Montero, sin embargo, ha defendido la ley y se ha congratulado de que el Gobierno de coalición, del que ha dicho que es un "logro" del movimiento feminista, vaya a terminar la legislatura con la aplicación de leyes feministas como la del sólo sí es sí, la del aborto o la trans.

Por su parte, la titular de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE abogó también por la unidad del feminismo ya que opinó que "hay demasiados problemas fuera como para estar subrayando distintas sensibilidades".

"Estoy convencida de que los dos partidos que sustentan este Gobierno quieren justamente que la unidad presida las relaciones entre las mujeres. Tenemos demasiados problemas fuera como para estar subrayando distintas sensibilidades, y por tanto abogo por esa unidad del movimiento feminista", sostuvo la titular de Hacienda.

La ministra y número dos del PSOE respaldó a su compañera en el Gobierno, ya que comentó que tanto el Ministerio de Igualdad como Irene Montero "desarrollan un papel fundamental, muy importante, en pos del avance de las mujeres", y lamentó que "las políticas de igualdad siempre encuentran obstáculos y justificaciones que en muchos casos son innombrables para poder seguir conquistando derechos".

Sobre la ley del sólo sí es sí, María Jesús Montero mantuvo que su objetivo es "meridiano" y pidió esperar al Tribunal Supremo para sentar jurisprudencia.

Desde la oposición, el PP continuó con sus críticas a esta ley de la mano de su presidente, Alberto Núñez Feijóo quien, además, en un mitin en Madrid reprochó que se llame "fachas" a los jueces por aplicar la norma aprobada por el Ejecutivo.

Los jueces de las Audiencias provinciales de Madrid, Málaga, Vizcaya, Granada y Alicante se desmarcaron el pasado viernes del criterio de la Fiscalía General del Estado y acordaron que, al revisar las condenas por delitos sexuales, aplicarán las penas de la ley del sólo sí es sí si benefician a los condenados.

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que participó en el mismo acto que Feijóo continuó con sus críticas a la norma.

"No importa si el Gobierno está mandando a violadores a la calle y encima no rectifican y no se disculpan. ¿Qué está pasando? Le digo a la opinión pública que todas sus leyes son igual de chapuceras. Ésta (la del sólo sí es sí) ha llamado especialmente la atención, pero son todas iguales", aseveró.

Asimismo, Ayuso se refirió a lo ocurrido en la manifestación del viernes: "Había ministras manifestándose contra ministras ¿hay alguien al volante en este país?".