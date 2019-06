Iglesias propone 4 ejes económicos para iniciar la negociación con el PSOE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto este jueves cuatro paquetes con medidas económicas para iniciar la negociación con el PSOE para la formación de un Gobierno que, según ha insistido, tendrá que ser de coalición para garantizar que Pedro Sánchez no mire después hacia Ciudadanos.

Iglesias se ha pronunciado así en la rueda de prensa ofrecida en el Congreso tras asistir en el Palacio de la Zarzuela a la ronda de consultas con el Rey para la investidura, donde ha insistido en que "lo primero no es hablar de ministros" sino de programa pero se ha mostrado convencido de que el PSOE no vetará los nombres propuestos por Podemos.

Preguntado sobre si votará en contra de la investidura en el caso de que Pedro Sánchez se oponga a incluir a Podemos en su gobierno, Pablo Iglesias ha respondido: "No concibo que el candidato más votado llegue a una investidura sin tener cerrados los apoyos... A la investidura se va con los deberes hechos".

Pablo Iglesias le ha transmitido al Monarca que en su opinión lo "más sensato" es que haya un Gobierno de coalición progresista que garantice la estabilidad, aunque ha admitido que cree que Pedro Sánchez está mirando a Ciudadanos y se mostraría encantado de contar con el apoyo de Albert Rivera, que éste no parece dispuesto a brindarle.

El líder de Podemos, que ha afirmado que no tiene ningún contacto con Pedro Sánchez desde hace al menos dos semanas, le ha explicado al Monarca que le presentará cuatro grandes ejes programáticos para iniciar las conversaciones, todos ellos económicos.

El primero de ellos será la puesta en marcha de un plan de inversiones estratégicas para asegurar la creación de empleo en un país con una tasa de paro del doble de la media europea y también para avanzar en la igualdad de género.

Otro de los ejes es "acabar de una vez con la precariedad laboral" con el reconocimiento de que las reformas laborales han fracasado y la derogación de la de 2012, la del PP, así como la subida del salario mínimo hasta los 1.200 euros en la legislatura.

El tercero de los bloques incluiría una ley para garantizar la suficiencia de ingresos de 600 euros y la reducción de la jornada laboral a las 34 horas semanales, mientras que un cuarto eje sería realizar una reforma fiscal para subir el IRPF a las rentas de más de 100.000 euros y un impuesto a la banca y a las transacciones financieras, entre otras medidas.

"Estas son las lineas que trasladaremos al candidato del PSOE cuando tenga a bien iniciar una ronda de contactos para la investidura", ha subrayado Pablo Iglesias.

El líder de Podemos ha insistido en que "la única manera de establecer un control es desde el Consejo de Ministros, porque los papeles se los lleva el viento" y, ha advertido, con un gobierno en solitario "lo primero que ha hecho el PSOE es tender la mano a Cs".

Preguntado sobre si habría que articular una agenda de diálogo con Cataluña, Pablo Iglesias ha dicho que "no hay que poner ni condiciones ni líneas rojas pero que haya diálogo es la mar de sensato" antes, durante y después de la formación de un gobierno.

Respecto a si estaría abierto a apoyar un gobierno del PSOE con independientes progresistas en los que pudiesen ser ministras las alcaldesas en funciones de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, respectivamente, Pablo Iglesias ha dicho que Colau está trabajando para mantenerse en el cargo y ha ironizado: "En cualquier caso nosotros no vetaremos ningún nombre que proponga el PSOE".

El líder de Podemos ha afirmado además que ve a Felipe VI "preparado para todo" en caso de que el proceso de investidura del próximo presidente del Gobierno se complique y haga falta una segunda ronda de consultas con los partidos políticos.

"No puedo contar lo que me ha contado el Rey. Deduzco que está preparado para todo, como no podía ser de otra manera. Cómo va a decir que no está preparado para una situación política sea la que fuere", ha declarado el líder de Podemos.

Según el secretario general de la formación morada, se ha tratado de una reunión "cordial" en la que han hablado de política española e internacional.

"Me gusta hablar de política con el jefe del Estado. Es una persona muy inteligente y es siempre muy interesante conversar e intercambiar impresiones", ha explicado Iglesias, que cada vez que se ha reunido con el Rey en Zarzuela ha encontrado "una relación empática a la hora de tratar cuestiones que afectan a la política española e internacional".