Iglesias renuncia a estar en el Gobierno si Podemos elige a sus ministros

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, está dispuesto a no formar parte del Gobierno de coalición que presida Pedro Sánchez siempre que su partido pueda elegir de entre sus miembros a quienes se sumen al Gabinete. Iglesias lo explica todo en un vídeo colgado en las redes sociales en el que asegura que no va a ser "la excusa del PSOE" para que no haya un Gobierno de coalición de izquierdas la próxima semana, y en el que exige que no haya más vetos por parte de los socialistas.

EL líder de Podemos ya le ha comunicado esta propuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha encargado a Pablo Echenique, secretario de acción de gobierno de la formación, que se ponga en contacto con los socialistas para iniciar cuanto antes una negociación para un acuerdo "integral de programa y equipos". "España necesita ya un Gobierno de coalición de izquierdas", dice Iglesias al comienzo de este vídeo en el que apunta que ha estado "reflexionando" y ha decidido que él no será la excusa para que el PSOE "evite" esa coalición.

Añade que su presencia en el Consejo de ministros "no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos", que la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno tiene que ser "proporcional a los votos" y que la propuesta de dicha presencia, "lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos". El vídeo concluye con el anuncio de Iglesias de que ya le ha comunicado a Sánchez esta propuesta y con el encargo a Echenique para que traslade al PSOE la voluntad de Unidas Podemos de "negociar ya un gobierno coalición de izquierdas un acuerdo integral, programa y equipos, para sacar adelante la investidura la semana que viene".