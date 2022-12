La Justicia de la UE resolverá en enero la extraditación de Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el próximo 31 de enero la cuestión prejudicial que elevó el juez del Supremo Pablo Llarena sobre el alcance de las euroórdenes, una decisión clave para una eventual extradición del ex president Carles Puigdemont a España.

En una notificación, a la que ha tenido acceso Efe, el secretario del TJUE ha convocado a las partes a una audiencia pública el 31 de enero a las 9:30, para la lectura de la sentencia.

De la resolución del TJUE puede depender el futuro judicial del ex presidente catalán y de los ex consellers huidos de la justicia española, dado que despejará las dudas sobre la competencia del Tribunal Supremo para emitir euroórdenes y las condiciones en que estas pueden ser rechazadas por otros países.

Llarena planteó las cuestiones prejudiciales sobre las eurórdenes en 2021, después de que la justicia belga denegó la entrega a España del ex conseller de Cultura Lluís Puig, al considerar que era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no el TS quien debía emitir la euroorden y que si lo extraditaba se violarían sus derechos fundamentales.

Una vez tenga respuesta del TJUE, el magistrado del Supremo decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont y los ex consellers Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí y por qué delitos, teniendo en cuenta las reformas del Código Penal que se están tramitando en el Congreso. La sentencia, de hecho, puede coincidir con la entrada en vigor de las reformas penales impulsadas por el Gobierno para derogar el delito de sedición y convertirlo en desórdenes públicos y rebajar las penas por malversación en los casos en que el fin del desvío de dinero público no sea el lucro personal o de terceros. El abogado general de la Unión Europea ya mantuvo que Bélgica no puede cuestionar la competencia del Supremo para emitir las euroórdenes.