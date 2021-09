Laya es imputada por la llegada a España del líder del Frente Polisario

El Gobierno garantiza su "absoluta colaboración" con la Justicia tras la decisión judicial de llamar como investigada a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha Gonzalez Laya en el caso de la llegada a España del líder polisario, Brahim Gali, un asunto que desea que se resuelva pronto.

Fue la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ofreció ayer esa colaboración después de que el juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, haya decidido llamar a declarar en calidad de investigada a González Laya por la llegada a España el 16 de abril de este año, por Zaragoza, del líder del Frente Polisario.

Albares se reúne con su homólogo marroquí en el marco de la Asamblea de la ONU

Ante esa decisión, Rodríguez subrayó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que el Gobierno actúa siempre conforme a las premisas de legalidad.

"Nuestro absoluto respeto a la Justicia, y en este caso, absoluta colaboración con el deseo de que cuanto antes pueda estar resuelto", se limitó a señalar.

No obstante, fuentes del Ejecutivo han asegurado a Efe que no hay preocupación en el Gabinete de Sánchez por este asunto. A juicio del Gobierno, se trata de una cuestión a la que no ven recorrido alguno.

La acusación popular solicitó la declaración de González Laya como investigada después de que el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Exteriores Camilo Villarino admitiera ante el propio juez en Zaragoza que recibió instrucciones de la ex ministra para facilitar la entrada en el país de Gali.

Gali entró en España a través de la Base Aérea de Zaragoza en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado del Covid severo que padecía en el hospital San Pedro de Logroño, adonde fue trasladado en una ambulancia del servicio de Salud de La Rioja.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, trasladó la "plena voluntad" de su partido y del Gobierno de colaborar con el Poder Judicial para esclarecer la participación de González Laya en la entrada y salida de España de Ghali.

Así lo señaló, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, en la que agregó que "en su momento" ya quedaron "claros" los motivos que llevaron a la ya exministra a tomar las decisiones que se adoptaron respecto a Ghali.

La relación con Marruecos atravesó una grave crisis a raíz de la llegada a España por razones humanitarias de Ghali el pasado mes de abril. Rabat expresó su malestar por no haber sido informado de antemano y, tras algunas semanas de tiranteces, desembocó en la llegada masiva de migrantes a Ceuta facilitada por Marruecos y en la llamada a consultas de su embajadora en Madrid, Karima Benyaich.

El Gobierno marroquí terminó reconociendo que la crisis no había venido motivada solo por el caso Ghali sino por la negativa de España a cambiar su política respecto al Sáhara y a reconocer como marroquí este territorio, como hizo Estados Unidos con Donald Trump aún como presidente en diciembre de 2020.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, va a mantener hoy un encuentro con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en el marco de la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de "consolidar" la relación entre España y Marruecos de "respeto mutuo", y "dar un paso más en la normalización".