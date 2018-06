Llarena se desentiende del acercamiento de los políticos presos que prepara Interior

El juez que instruye la causa abierta sobre el procés, Pablo Llarena, ha contestado al escrito remitido por Instituciones Penitenciarias que la decisión de trasladar a cuatro presos preventivos, entre ellos los Jordis, corresponde al Ministerio del Interior.

Por el momento, Llarena, que ya advirtió anteriormente de este asunto, únicamente se refiere al ex candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez; al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; y a la ex conseller Dolors Bassa.

Sin embargo, éstos no son los únicos procesados que han pedido su traslado a cárceles de Cataluña, si bien las primeras solicitudes que han llegado al Tribunal Supremo y sobre las que el juez ha decidido solo afectan a estos cuatro presos, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Los Jordis, Forcadell y Bassa fundamentaron su petición al juez del alto tribunal en razones de "vinculación familiar".

Llarena sostiene que no existe "razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó poco después de tomar posesión que el traslado de los presos se evaluaría una vez que Llarena concluyera la instrucción, que está próxima a su final, y recalcó que no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez instructor.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Consejería de Justicia de la Generalitat decidirá a qué prisiones catalanas reubica a los nueve dirigentes políticos soberanistas presos en base principalmente a la elección de cada uno de ellos.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, valoró el acercamiento de los soberanistas presos, pero reiteró que la Generalitat exige su libertad.