Mamen Sánchez sobre Rubalcaba: "Te echaré de menos, profesor"

La alcaldesa jerezana y secretaria local del PSOE, Mamen Sánchez, mostró su hondo pesar tras conocerse el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien dijo que fue su "profesor el política".

En declaraciones a este periódico, la regidora apuntaba que mantenía un contacto habitual con Rubalcaba. "Aunque yo ya no estoy en Madrid y él se retiró de la política, hablábamos mucho por teléfono", aseguraba. De hecho, en la tarde del pasado miércoles Sánchez le llamó para charlar con él pero no recibió respuesta, ni siquiera el mensaje emplazándole a telefonearle más tarde que habitualmente le mandaba si en ese momento no podía atenderle. Minutos después supo que había sufrido un ictus.

La última vez que estuvo en Jerez fue en octubre del año pasado para participar en una charla en el Campus Universitario de La Asunción sobre la la lucha contra la banda terrorista ETA. La alcaldesa apuntó que habló con él para concertar una visita a la ciudad para la pasada Semana Santa pero que finalmente no pudo fraguarse.

Alfredo Pérez Rubalcaba y Mamen Sánchez trabajaron codo con codo en el grupo socialista en el Congreso durante la pasada década. La regidora fue diputada entre 2000 y 2016, aunque estrechó lazos con el político cántabro a partir de 2004 cuando fue designada portavoz adjunta del PSOE en esta Cámara y entró a formar parte de la dirección del grupo parlamentario.

De ese domingo cuando Rubalcaba le llamó para ofrecerle el puesto, Díaz rememora la conversación: "Estaba ya en Madrid y me llamó Alfredo para decirme que [José Luis Rodríguez] Zapatero le había propuesto que entrara en la dirección del grupo parlamentario. Me dijo que tenía que estar disponible en Madrid de lunes a domingo y me negué. Le dije que no dejaría de venir a la provincia porque Cádiz es una provincia con muchísimas cosas que hay que atender continuamente. Él me contestó: bueno, vale, probamos. Años después, cuando el salió de diputado por Cádiz, se lo recordé y él me respondió: tenías razón".

La alcaldesa asegura que Rubalcaba fue el dirigente político de su partido al que llamó para pedir consejo en 2015 cuando tuvo que decidir si daba el paso para asumir la Alcaldía con solo siete concejales ante una ejecutiva provincial y regional que optaba por no hacerlo. "Él me dijo que no lo dudase. Hacia adelante. Es una oportunidad para que la izquierda vuelva a gobernar a Jerez", dijo.

Mamen Sánchez quiso destacar también un aspecto de la figura del ex vicepresidente del Gobierno un aspecto poco destacada de su ideario. Sobre él dijo que era un "convencido de la igualdad". "hacía unos discursos muy reflexivos sobre los derechos de la mujer", agregaba.

La regidora también realizó una reflexión en sus perfiles de redes sociales sobre la figura de Rubalcaba. Al respecto escribía:

El PSOE jerezano también emitió un comunicado donde mostró su "profunda tirsteza" por el fallecimiento de Rubalcaba y anunció la suspensión de los actos de campaña para estas elecciones municipales hasta después del sepelio.

En el escrito señalaba: "A él le debemos grandes avances de nuestra democracia ya que fue uno de los principales artífices del final de la banda terrorista ETA, de la instauración del grupo Greco y del aumento de la plantilla de Policía Nacional en Jerez". Acto seguido añadía: "Rubalcaba era una persona maravillosa y un político brillante, un hombre de Estado que trabajó por la paz y el bienestar de todos y todas las españolas".