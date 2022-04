Mariano Rajoy desencadenado

Cuenta Mariano Rajoy que, cuando era vicepresidente de la Xunta de Galicia, llegaron a su despacho dos funcionarios "muy cualificados" con una serie de reivindicaciones. Allí, en el Palacio de Rajoy, frente a la Catedral de Santiago, el ex presidente del Gobierno escuchó las peticiones. "De las demandas que traía, ya no me acuerdo", ha admitido el gallego. "Creo que no le hice mucho caso, espero que no me lo tengas en cuenta", le ha dicho a Alberto Núñez Feijóo, que ha escuchado cómo el ex líder popular ha relatado cómo conoció a quien será, este sábado su sucesor. "Pensé, 'voy a ver si lo ficho', pero se me adelantó José Manuel Romay Beccaria, que es mucho más convincente que yo", ha concluido Mariano Rajoy durante su intervención en el XX Congreso Nacional del PP que se celebra este fin de semana en Sevilla.

El ex presidente de Gobierno y líder popular hasta 2018 ha sido, finalmente, el único jefe del Ejecutivo popular presente en la capital andaluza, con Aznar fuera de juego por su positivo en Covid. Y con la tranquilidad que dan cuatro años fuera de la vida política, ha sido el único capaz de arrancar carcajadas a los 3.500 compromisarios que participan en el cónclave en el palacio de exposiciones y congresos de Fibes, en Sevilla. "Os pido que acompañéis a Alberto Núñez Feijóo como hicisteis conmigo; no mas", ha pedido a sus compañeros de partido. "Con que lo apoyéis tanto como a mí ya será muchísimo y no se puede más", ha continuado el ex mandatario gallego en uno de sus celebres (y celebrados) circunloquios.

Rajoy ha admitido que, después de 14 años como presidente del PP, no está acostumbrado a recibir instrucciones. Y también que algunas de las que daba "no se entendían muy bien". Y "ansioso" por escuchar a quienes "se ocuparán de dar instrucciones", el ex presidente del Gobierno ha hecho un "breve comentario" que se ha prolongado durante casi tres cuartos de hora. "Siempre hay que aprovechar las oportunidades que a uno le dan", ha puntualizado antes de recibir otra ovación.

El ex dirigente gallego ha hecho una defensa encendida de la unidad del partido. "Cuando estamos unidos podemos ganar o no, pero si estamos divididos perdemos siempre", ha señalado Rajoy, que ha pedido responsabilidad a todo el partido, el nuevo líder, su dirección, los cuadros y los militantes. "Somos un partido abierto en el que todas las ideas son legítimas sin más límite que la unidad del partido", ha insistido el ex presidente, que ha coincidido también con el resto de discursos en la necesidad de "sumar esfuerzos".

"No sobra nadie", ha continuado Rajoy, que ha aprovechado para hacer un llamamiento a "los que dieron un paso al lado". No ha aclarado el ex presidente si se refiere a muchos de sus afines, que tras la llegada de Pablo Casado al poder se bajaron de la primera línea del partido. Le ocurrió a Soraya Sáenz de Santamaría, pero también a figuras como Fátima Báñez, cuyo nombre ha sonado para volver a la cúpula popular de la mano de Alberto Núñez Feijóo. "Este sigue siendo vuestro partido y vuestra casa", ha zanjado.

En su "breve comentario" se ha referido también al presidente de la Xunta de Galicia como un líder "no impuesto, que nace de la experiencia, de la responsabilidad y fruto del diagnóstico compartido". Se ha unido así al sentimiento general de este cónclave, que deja atrás a Casado, al que tampoco se ha referido Rajoy, para "elegir al mejor líder". "El cambio no es posible, sino que está mucho más cerca", ha augurado el ex presidente del Gobierno, que ha retomado el mantra del PP sobre la gestión económica y profetizó que Alberto Núñez Feijóo tendrá que volverlo a hacer.

Rajoy ha aprovechado para reivindicarse en su gestión de la crisis catalana. "Muchos son especialistas en torear de la barrera, pero aquel toro lo toreamos nosotros", ha dicho en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia de 2017. Y también ha lanzado un dardo a los partidos "bisagristas y chantajistas declarados" que pululan por el Congreso, en una crítica que recuerda que el PNV que votó sus proyecto de presupuestos para 2019 y, poco después, apoyó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Ese cambio, esa bisagra de los jeltzales, fue el aleteo de la mariposa que provocó el huracán dentro del PP y que este fin de semana se cierra (de momento) en Sevilla con la salida de Casado y la proclamación de Alberto Núñez Feijóo.

"A poco que hagamos las cosas con cierto tino, gobernar está en nuestras manos", ha asegurado Mariano Rajoy, que que ha vuelto por sus fueros al criticar la "puerilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez "con el todas, todos, todes, que me saca de mis casillas". "Es necesario y Gobierno para adultos", ha cerrado en un acto de promoción velada de su libro, Política para adultos. Algo que sólo puede hacer un político desencadenado, como Rajoy, que ha comenzado su intervención admitiendo su satisfacción. "Me lo he pasado muy bien y estoy encantado de haberlo hecho".