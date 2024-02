Oleada de críticas de la izquierda y de Vox al PP tras abrir la puerta a indultar a Puigdemont

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este domingo que con él "el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto", porque "no se da ninguna condición" para concederlo, y ha reiterado que su formación "sigue diciendo no a cualquier amnistía porque es ilegal".

En declaraciones a los medios en Ferrol, ha manifestado que dijo "sí" y que vuelve "a decir que sí a la investigación de la Justicia por cualquier presunto acto de terrorismo o cualquier presunta conexión entre el independentismo y el régimen de Putin" de los dirigentes catalanes durante el procés.

El dirigente gallego ha indicado "a todos los españoles" que el PP tiene "muy claro" lo que defiende: "Vamos a seguir defendiendo la igualdad de los ciudadanos y no tenemos ninguna duda ni la hemos tenido", ha concluido.

Feijóo hace estas declaraciones tras el revuelo generado al conocerse que estaría abierto a conceder un indulto al ex presidente catalán Carles Puigdemont, aunque condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, cumpla la condena, pida la medida de gracia y renuncie además al referéndum ilegal y la independencia por la vía unilateral.

En una comparecencia improvisada en el Parador de Turismo de Ferrol, antes de iniciar un recorrido por el casco histórico de la ciudad con miembros de su partido, el líder del PP ha avanzado su intención de "ser muy claro y lo suficientemente contundente" sobre las informaciones en torno a la postura del PP sobre los indultos.

Así, el máximo responsable de la formación ha mostrado su deseo de expresarse "muy claramente" con "algunas consideraciones que merece la pena concretar y desarrollar" ante "lo que he visto en los medios".

"Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía", ha aseverado en su intervención ante la prensa, para señalar que esa medida "es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad" entre la ciudadanía.

Núñez Feijóo ha declarado que no se da "ni una de las condiciones para ningún indulto" y que hay "partidos que quieren embarrar la campaña, lo hacen siempre que hay campaña".

Sin embargo, ha manifestado que el PP tiene "muy claro" lo que defiende y va a seguir "defendiendo la legalidad y la igualdad", y ha emplazado a que no haya "ninguna duda" sobre "lo que vamos a hacer" al respecto.

En referencia a las formaciones independentistas, ha dicho que ya "tienen al señor Sánchez para que dé" la amnistía y que él "no" la avalará porque con él "el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla".

Feijóo sí ha mostrado su disposición a contribuir a "darle toda la libertad y apoyo a los jueces para que investiguen" y ha asegurado que por eso es jefe de la oposición.

"La amnistía y los indultos me han impedido ser el presidente del Gobierno, que ha utilizado la oportunidad política, y yo me he quedado con mis principios", ha concluido.

Ataques de la izquierda y de Vox

La teóricamente nueva posición del PP respecto a Junts ha levantado, en plenas campaña de las elecciones gallegas, una ola de críticas de todos los partidos políticos, desde Sumar a Vox.

Por parte del PSOE, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que "la desfachatez" del PP de Feijóo "no tiene límites": "dijo que no es presidente porque no quiso y ocultó a los españoles que estaba dispuesto a conceder indultos", ha comentado.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cree que el PP "sólo sabe moverse en el fango y la mentira" y que, "después de tantos ataques y reproches, la verdad sale a la luz".

"Feijóo sopesó la amnistía y propone ahora el indulto para Puigdemont. A este paso, la semana que viene se manifiesta contra sí mismo", ha comentado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que Feijóo "alentó a las protestas, a los insultos y a la crispación diciendo que rompíamos España". "Otra más de sus mentiras. No le molestan los indultos o la amnistía. Lo único que le importa es no ser presidente del gobierno", ha sentenciado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha preguntado si los populares pedirán perdón por "las barbaridades" que -apunta- les han dicho" y se ha mostrado convencido de que "saben que no hubo terrorismo".

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, sabía que el tiempo acabaría dando la razón al Gobierno, según ha dicho en X: "Lo que no sabíamos -ha apostillado- era que Feijóo lo iba a reconocer tan pronto". "Sabemos que tenemos razón haciendo lo que hacemos. Sabíamos que no iba a ser fácil", ha agregado.

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho en un mitin en Galicia que hoy es "un gran día para la democracia" porque "llega el fin de la mentira del PP y Feijóo". "El problema del PP no es que fuera legal o no, es que Vox nunca le hubiera votado. No fue no quería, fue no podía", ha comentado.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que si no existiera Pedro Sánchez, el líder del PP "acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado jamás realizada en España".

"Estamos ante una estafa de Feijoó y del PP. Un PP -ha proseguido- que saca a la gente a la calle contra los indultos y por debajo de la mesa le dicen a Junts que están dispuestos a contemplar el indulto".

Desde el Govern ven "despistado" al PP, según ha asegurado el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, porque "un día dicen una cosa y al día siguiente la contraria" y ha apostado como "solución" que el PP deje de "poner trabas y votar a favor de la ley de amnistía".

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido que alguien le explique por qué si ERC y PSOE negocian "avances sociales y nacionales" es de "traidores", pero que si lo hacen "Junts y el partido más corrupto de Europa" se lleve "como un cortejo" que es "de estadistas".

El líder del PSC, Salvador Illa, ha apostado por los indultos y la amnistía como "medidas necesarias para que Cataluña pueda pasar página" y ha dudado del planteamiento de Feijóo porque, según sus palabras, "al PP nunca le ha importado ni el reencuentro ni la convivencia".

Al debate de la amnistía se ha referido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Voz de Galicia, aunque se hizo un día antes de que trascendiese que Núñez Feijóo está abierto a conceder el indulto.