El PDeCat no descarta al PNV como pareja en las elecciones europeas

Pese a este revés, el PDeCAT "no la quiere dejar morir fácilmente", recalcó Bonheví este sábado en la intervención abierta a los medios que hizo en la reunión extraordinaria del Consell Nacional del partido celebrada en el Hotel Hesperia en pleno debate interno sobre su relación con la Crida Nacional per la República (CNR) y la confección de las listas para las elecciones de mayo.

El PDeCAT no alberga dudas: se presentará a las elecciones europeas "con todas las consecuencias" y "sea cual sea la fórmula" aunque esta cuestión "debe ser objeto de unos días más de reflexión" y la decisión final no la tomará solo la dirección sino también "el consell nacional y la militancia". La "fórmula" que deseaba el PDeCAT se ha esfumado. La lista "lista soñada e ideal" de su presidente, David Bonvehí , sería una lista unitaria y conjunta de todas las fuerzas independentistas y del nacionalismo periférico del Estado, pero ha chocado con el rechazo de partidos como ERC.

Rivera exige a Sánchez que no indulte a cambio de escaños

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "respete" la sentencia del juicio por el proces "sea la que sea" y que se comprometa a no cambiar "indultos a cambio de escaños". En su intervención en el Campus Joven del partido naranja, que se ha celebrado este sábado en Pamplona, Rivera ha reclamado "justicia, no venganza ni privilegios" y ha pedido a Sánchez que no indulte a los ahora procesados, en el caso de que sean condenados, "para seguir en la Moncloa". En su opinión, lo que tiene que hacer el Gobierno de España una vez finalizado el juicio del procés es "decir, salga lo que salga, que respeta la sentencia y se cumplirán las penas". Así, ha advertido de que los españoles "no van a tolerar" que "un señor en la Moncloa, para seguir, intercambie indultos a cambio de escaños". Rivera aseguró que "respetaré lo que diga un juez". "Si el juez absuelve al señor Junqueras o a cualquiera de sus consejeros, tendré mi opinión pero respetaré la sentencia", ha incidido.