El PNV pide agilizar las transferencias pendientes antes de negociar los presupuestos

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE) a cambio de transferencias a Euskadi "se ha acabado" y reclama en su lugar una agilización de los traspasos pendientes.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, el presidente del PNV espera que "nadie esté trabajando con la hipótesis de retener transferencias para 'tener una bolsita más para darles a estos en la negociación presupuestaria y así que no saquen otra cosa'". "Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, y cabrea mucho", ha manifestado.

De este modo, ha asegurado que no va a haber una negociación de presupuestos generales del Estado por trasferencias. "Eso sí que se ha acabado. Haremos la negociación presupuestaria ue tengamos que hacer, vincularemos a materias importantes para Euskadi y veremos cuál es la repuesta. Pero el calendario de transferencias tiene que agilizarse mucho antes", ha señalado.

Ortuzar ha reiterado que el PNV no va a "pasar por ahí" y, por tanto, ha esperado que, antes de que se empiece a "hablar de presupuestos, el tema de las trasferencias esté ya dinamizado y en marcha".

El dirigente jeltzale ha explicado que su partido, que tenía "muchas esperanzas" puestas en el gobierno, firmó un pacto de investidura, del que "se ha cumplido muy poco" pese a que queda poco más de un año de legislatura, por lo que hace falta "recuperar el tiempo perdido para que se cumpla el 75% restante".

Tras lamentar el "ritmo caribeño" en la "dinamización de las mesas técnicas y políticas" para la tramitación de las competencias pendientes, ha subrayado que, por su parte, el PNV "ha cumplido el 100% de los acuerdos" del pacto.

"Si una parte no cumple y otra sí, la parte que cumple tiene derecho a decir a la parte que no cumple que cumpla, y si no cumple nos sentiremos libres todos de tomar las decisiones que tenga que tomar", ha reiterado, precisando que no se trata de "una amenaza, un órdago o un chantaje", sino "simplemente una constatación".