PNV avisa de que se podría "dar por terminada" la legislatura si Sánchez no logra aprobar los presupuestos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que no descarta que el Gobierno central no pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, aunque cree que sería "una muy mala señal", ya que, en su opinión, supondría "dar por terminada" la legislatura.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que no sabe si la actividad parlamentaria será "tan alborotada" como lo fue la pasada semana, en la que el Ejecutivo logró aprobar el decreto 'ómnibus' y el plan anticrisis pero no el de desempleo, aunque cree que "sí parecida", y que el Gobierno debería "buscar otras vías, hacer menos decretos ley y dar más tiempo para hablar".

Además, ha indicado que la conducta de algunos partidos "también debería ser diferente" y que deberían actuar "con sentido", por lo que ha considerado que las formaciones que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "deberíamos impulsar" al Ejecutivo "durante un tiempo, al principio".

En este sentido, ha reiterado que no descarta que el Gobierno no pueda aprobar sus primeros presupuestos. "Sería una muy mala señal, porque entonces podríamos dar por terminada la legislatura. Es un Gobierno nuevo y lo más lógico es que tuviera presupuestos. Cada uno quiere ver reflejadas cuestiones de su programa, es normal, pero hay que saber hasta qué punto puedes tensar la cuerda, y creo que algunos aún no han aprendido eso", ha dicho.

El portavoz del PNV en el Congreso ha manifestado que, "si tienes presupuestos, puedes gestionar y puedes gobernar", pero que los decretos ley que posteriormente presente el Gobierno deberían ser "puntuales". "Yo me tomaría así esta legislatura", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que el PNV le dijo al Gobierno "desde el primer momento" que presentara como decreto ley "tan solo las cosas en las que podamos estar de acuerdo, para luego gobernar y gestionar con unos presupuestos".

Además, y en referencia la prevalencia de los convenios autonómicos ante los estatales, Esteban ha asegurado que el Gobierno de España tendrá que cumplir lo que le ordenado por Europa, ya que, en caso contrario perderá el voto del PNV.

Respecto al hecho de que la CEOE se haya mostrado contraria a dicha prevalencia, el dirigente jeltzale ha destacado que "la CEOE no está en el Congreso, pero el PNV sí". "Para nosotros es imprescindible la prioridad de los convenios autonómicos, y, si no se logra, no vamos a dar el sí", ha añadido.

Competencias

Por otro lado, Aitor Esteban ha afirmado que, aunque "no están cerradas", las conversaciones con el Gobierno para materializar a mediados de febrero el traspaso a Euskadi de las tres primeras competencias pactadas con el PNV en el acuerdo de investidura "están avanzadas", aunque ha considerado que, "si llegan en marzo, tampoco pasa nada".

En todo caso, ha advertido de que, "si esas tres transferencias que están ya bastante trabajadas no estuvieran para marzo, nuestra postura debería cambiar. "Así se lo hicimos saber al Gobierno en su momento, y nosotros actuamos en base a lo que hablamos", ha añadido.

A pesar de todo, Esteban ha considerado que el Ejecutivo "tiene voluntad en estos momentos para cumplir los compromisos", y ha destacado que "ahora vienen semanas decisivas" para culminar la transferencia de esas tres primeras competencias, y que "hay tiempo y voluntad por ambas partes".

Asimismo, el dirigente del PNV se ha referido a las competencias de migración que Junts ha acordado con el Gobierno para Cataluña, y ha dicho que "yo soy independentista" y que quiere "lo máximo posible para mi país, no solo en ese ámbito". En todo caso, ha detallado que "tenemos claro para qué queremos esa transferencia, y es para la integración, porque no queremos ghettos en nuestro país".

Además, Esteban ha afirmado que "hemos hablado y seguimos hablando" con el Gobierno sobre el traspaso a Euskadi de la competencia de la gestión de la Seguridad Social, aunque ha considerado que no es una cuestión que "tenga que estar a la vista todo el tiempo". "Es un tema bastante técnico y hay que ir paso a paso, tranquilos, dialogando, y cuando, en su momento haya algo acordado, afianzado y sólido, lo haremos saber. En el acuerdo se establece un plazo de dos años. Esperemos, y si puede ser antes, mejor", ha señalado.